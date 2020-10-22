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Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter
Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:17
2020-10-22T22:17
twitter
технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои начались около 21.42 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Twitter зафиксировано в США, Мексике и Бразилии. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в Европейских странах, а именно в Великобритании, Италии и Германии.Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (66%), у 21% пользователей возникли проблемы с работой приложения для iPhone и iPad, у 12% - с авторизацией.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>. По состоянию на конец 2019 года штат компании составлял более 4,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20201016/twitter-1580061593.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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twitter, технологии, в мире

Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter

22:17 22.10.2020
 
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои начались около 21.42 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Twitter зафиксировано в США, Мексике и Бразилии. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в Европейских странах, а именно в Великобритании, Италии и Германии.
Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (66%), у 21% пользователей возникли проблемы с работой приложения для iPhone и iPad, у 12% - с авторизацией.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. По состоянию на конец 2019 года штат компании составлял более 4,8 тысячи человек.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 09:42
Twitter изменит правила распространения материалов, полученных хакерами
 
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