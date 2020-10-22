https://ria.ru/20201022/sboy-1581099591.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter
Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:17
2020-10-22T22:17
2020-10-22T22:17
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои начались около 21.42 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Twitter зафиксировано в США, Мексике и Бразилии. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в Европейских странах, а именно в Великобритании, Италии и Германии.Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (66%), у 21% пользователей возникли проблемы с работой приложения для iPhone и iPad, у 12% - с авторизацией.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>. По состоянию на конец 2019 года штат компании составлял более 4,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20201016/twitter-1580061593.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, технологии, в мире