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Нижегородская область
https://ria.ru/20201022/sammit-1580991493.html
Нижегородские власти рассказали о перспективах практик HR-саммита
Лучшие практики HR-саммита, проходившего в Нижнем Новгороде 20-21 октября, будут использоваться в государственном управлении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:37
2020-10-22T13:37
нижегородская область
глеб никитин
москва
красноярский край
новгородская область
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости.</strong> Лучшие практики HR-саммита, проходившего в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> 20-21 октября, будут использоваться в государственном управлении, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.В работе HR-саммита 2020, организованного правительством Нижегородской области и HR-Ассоциацией ПФО и проходившего в онлайн-формате, приняли участие более 110 спикеров из Приволжья, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, Вологодской и <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской областей</a>. Количество просмотров прямой трансляции саммита составило более 13 тысяч.За два дня в ходе 20 панельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов участники мероприятия обсудили вопросы, которые волнуют HR-сообщество всей страны: взаимодействие государства и бизнеса по развитию человеческого капитала, трансформацию работы с сотрудниками в период пандемии, применение "индекса счастья" в кадровых процессах, особенности трудоустройства поколения "Z". Одной из ключевых тем HR-саммита стало создание привлекательных условий для работы и жизни в регионе. Как отметил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>, кадровая политика в текущих условиях обретает особое значение.Глава региона подчеркнул, что наличие квалифицированных кадров имеет огромное значение для инвестиционной привлекательности. "Для компаний, принимающих решение о размещении производства, крайне важно понимать, кто у них будет работать. За последние годы в нашем регионе были созданы две территории социально-экономического развития и особая экономическая зона "Кулибин". И подготовка кадров для новых производств у нас в приоритете", - отметил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20201020/internet-1580711767.html
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глеб никитин, москва, красноярский край, новгородская область

Нижегородские власти рассказали о перспективах практик HR-саммита

13:37 22.10.2020
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Лучшие практики HR-саммита, проходившего в Нижнем Новгороде 20-21 октября, будут использоваться в государственном управлении, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В работе HR-саммита 2020, организованного правительством Нижегородской области и HR-Ассоциацией ПФО и проходившего в онлайн-формате, приняли участие более 110 спикеров из Приволжья, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Вологодской и Новгородской областей. Количество просмотров прямой трансляции саммита составило более 13 тысяч.
"В обществе есть запрос на изменение подхода к госслужбе, широком использовании в государственном управлении лучших бизнес-практик. Для этого правительство Нижегородской области совместно с HR-Ассоциацией ПФО открыло Проектный офис по развитию человеческого капитала. В него вошли представители крупных компаний, готовых обмениваться опытом и лучшими практиками с органами власти. По итогам HR-саммита более 25 бизнес-проектов пройдут оценку экспертным советом, лучшие проекты будут рекомендованы для использования в государственном управлении", - говорится в сообщении.
За два дня в ходе 20 панельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов участники мероприятия обсудили вопросы, которые волнуют HR-сообщество всей страны: взаимодействие государства и бизнеса по развитию человеческого капитала, трансформацию работы с сотрудниками в период пандемии, применение "индекса счастья" в кадровых процессах, особенности трудоустройства поколения "Z". Одной из ключевых тем HR-саммита стало создание привлекательных условий для работы и жизни в регионе. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, кадровая политика в текущих условиях обретает особое значение.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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"Развитие Нижегородской области немыслимо без развития кадрового потенциала. Работа в этой сфере ведется сразу по нескольким направлениям. В полной мере интересам рынка отвечают нацпроекты "Образование", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Совместные усилия государства и бизнеса позволяют формировать комфортную среду для развития человеческого капитала в регионе", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что наличие квалифицированных кадров имеет огромное значение для инвестиционной привлекательности. "Для компаний, принимающих решение о размещении производства, крайне важно понимать, кто у них будет работать. За последние годы в нашем регионе были созданы две территории социально-экономического развития и особая экономическая зона "Кулибин". И подготовка кадров для новых производств у нас в приоритете", - отметил губернатор Нижегородской области.
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Нижегородская областьГлеб НикитинМоскваКрасноярский крайНовгородская область
 
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