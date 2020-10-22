Нижегородские власти рассказали о перспективах практик HR-саммита
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Лучшие практики HR-саммита, проходившего в Нижнем Новгороде 20-21 октября, будут использоваться в государственном управлении, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В работе HR-саммита 2020, организованного правительством Нижегородской области и HR-Ассоциацией ПФО и проходившего в онлайн-формате, приняли участие более 110 спикеров из Приволжья, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Вологодской и Новгородской областей. Количество просмотров прямой трансляции саммита составило более 13 тысяч.
"В обществе есть запрос на изменение подхода к госслужбе, широком использовании в государственном управлении лучших бизнес-практик. Для этого правительство Нижегородской области совместно с HR-Ассоциацией ПФО открыло Проектный офис по развитию человеческого капитала. В него вошли представители крупных компаний, готовых обмениваться опытом и лучшими практиками с органами власти. По итогам HR-саммита более 25 бизнес-проектов пройдут оценку экспертным советом, лучшие проекты будут рекомендованы для использования в государственном управлении", - говорится в сообщении.
За два дня в ходе 20 панельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов участники мероприятия обсудили вопросы, которые волнуют HR-сообщество всей страны: взаимодействие государства и бизнеса по развитию человеческого капитала, трансформацию работы с сотрудниками в период пандемии, применение "индекса счастья" в кадровых процессах, особенности трудоустройства поколения "Z". Одной из ключевых тем HR-саммита стало создание привлекательных условий для работы и жизни в регионе. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, кадровая политика в текущих условиях обретает особое значение.
"Развитие Нижегородской области немыслимо без развития кадрового потенциала. Работа в этой сфере ведется сразу по нескольким направлениям. В полной мере интересам рынка отвечают нацпроекты "Образование", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Совместные усилия государства и бизнеса позволяют формировать комфортную среду для развития человеческого капитала в регионе", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что наличие квалифицированных кадров имеет огромное значение для инвестиционной привлекательности. "Для компаний, принимающих решение о размещении производства, крайне важно понимать, кто у них будет работать. За последние годы в нашем регионе были созданы две территории социально-экономического развития и особая экономическая зона "Кулибин". И подготовка кадров для новых производств у нас в приоритете", - отметил губернатор Нижегородской области.