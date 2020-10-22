https://ria.ru/20201022/sammit-1580991493.html

Нижегородские власти рассказали о перспективах практик HR-саммита

Лучшие практики HR-саммита, проходившего в Нижнем Новгороде 20-21 октября, будут использоваться в государственном управлении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:37

2020-10-22T13:37

2020-10-22T13:37

нижегородская область

глеб никитин

москва

красноярский край

новгородская область

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости.</strong> Лучшие практики HR-саммита, проходившего в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> 20-21 октября, будут использоваться в государственном управлении, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.В работе HR-саммита 2020, организованного правительством Нижегородской области и HR-Ассоциацией ПФО и проходившего в онлайн-формате, приняли участие более 110 спикеров из Приволжья, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, Вологодской и <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской областей</a>. Количество просмотров прямой трансляции саммита составило более 13 тысяч.За два дня в ходе 20 панельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов участники мероприятия обсудили вопросы, которые волнуют HR-сообщество всей страны: взаимодействие государства и бизнеса по развитию человеческого капитала, трансформацию работы с сотрудниками в период пандемии, применение "индекса счастья" в кадровых процессах, особенности трудоустройства поколения "Z". Одной из ключевых тем HR-саммита стало создание привлекательных условий для работы и жизни в регионе. Как отметил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>, кадровая политика в текущих условиях обретает особое значение.Глава региона подчеркнул, что наличие квалифицированных кадров имеет огромное значение для инвестиционной привлекательности. "Для компаний, принимающих решение о размещении производства, крайне важно понимать, кто у них будет работать. За последние годы в нашем регионе были созданы две территории социально-экономического развития и особая экономическая зона "Кулибин". И подготовка кадров для новых производств у нас в приоритете", - отметил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20201020/internet-1580711767.html

https://ria.ru/20201019/rekord-1580524833.html

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красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, москва, красноярский край, новгородская область