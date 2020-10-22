https://ria.ru/20201022/rossiyanin-1580922867.html

Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство

Россиянин, задержанный в Нью-Йорке в составе группировки, обвиняемой в контрабанде электроники из США в РФ, пока не обращался за помощью в консульство России в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T01:27

2020-10-22T01:27

2020-10-22T01:27

аэрофлот

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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Россиянин, задержанный в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> в составе группировки, обвиняемой в контрабанде электроники из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в РФ, пока не обращался за помощью в консульство России в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.Ранее прокуратура Восточного округа штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>". В числе десяти граждан, по словам обвинения, 46-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Саюз Дайбагиа. Комментируя эту ситуацию, "Аэрофлот" отметил, что бывшие или действующие сотрудники компании отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде.В среду генконсульство сообщило, что получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники. Личность задержанного не уточняется."Пока этот гражданин не обращался за помощью в генконсульство", - сказал Топольский, добавив, что о задержании россиянина проинформировали "располагающиеся в Нью-Йорке американские правоохранительные органы".По его словам, уведомление о его задержании было предоставлено в рамках соответствующих сроков.По данным прокуратуры, обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности, продуктов <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых являются или были сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В результате расследования, по данным прокуратуры, госдепартамент аннулировал 113 виз у сотрудников "Аэрофлота" за участие в этой схеме.Отмечается, что в числе прочих устройств обвиняемые якобы перевозили из США в Россию Apple iPhone, iPad и Apple Watch. По данным прокуратуры, обвиняемым предъявлены различные обвинения, в том числе в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном вывозе электронных устройств и сговоре с целью совершения этих преступлений.

https://ria.ru/20201015/ssha-1580011857.html

https://ria.ru/20201017/dopros-1580229058.html

москва

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, apple, москва, нью-йорк (город), сша, происшествия, в мире