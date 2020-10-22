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Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
Россиянин, задержанный в Нью-Йорке в составе группировки, обвиняемой в контрабанде электроники из США в РФ, пока не обращался за помощью в консульство России в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T01:27
2020-10-22T01:27
аэрофлот
apple
москва
нью-йорк (город)
сша
происшествия
в мире
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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Россиянин, задержанный в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> в составе группировки, обвиняемой в контрабанде электроники из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в РФ, пока не обращался за помощью в консульство России в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.Ранее прокуратура Восточного округа штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>". В числе десяти граждан, по словам обвинения, 46-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Саюз Дайбагиа. Комментируя эту ситуацию, "Аэрофлот" отметил, что бывшие или действующие сотрудники компании отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде.В среду генконсульство сообщило, что получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники. Личность задержанного не уточняется."Пока этот гражданин не обращался за помощью в генконсульство", - сказал Топольский, добавив, что о задержании россиянина проинформировали "располагающиеся в Нью-Йорке американские правоохранительные органы".По его словам, уведомление о его задержании было предоставлено в рамках соответствующих сроков.По данным прокуратуры, обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности, продуктов <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых являются или были сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В результате расследования, по данным прокуратуры, госдепартамент аннулировал 113 виз у сотрудников "Аэрофлота" за участие в этой схеме.Отмечается, что в числе прочих устройств обвиняемые якобы перевозили из США в Россию Apple iPhone, iPad и Apple Watch. По данным прокуратуры, обвиняемым предъявлены различные обвинения, в том числе в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном вывозе электронных устройств и сговоре с целью совершения этих преступлений.
https://ria.ru/20201015/ssha-1580011857.html
https://ria.ru/20201017/dopros-1580229058.html
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аэрофлот, apple, москва, нью-йорк (город), сша, происшествия, в мире

Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство

01:27 22.10.2020
 
© Фото : Consulate General of Russia in New YorkЗдание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Consulate General of Russia in New York
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 22 окт – РИА Новости. Россиянин, задержанный в Нью-Йорке в составе группировки, обвиняемой в контрабанде электроники из США в РФ, пока не обращался за помощью в консульство России в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 19:01
В США арестовали россиянина по обвинению в кибермошенничестве
Ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В числе десяти граждан, по словам обвинения, 46-летний житель Москвы Саюз Дайбагиа. Комментируя эту ситуацию, "Аэрофлот" отметил, что бывшие или действующие сотрудники компании отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде.
В среду генконсульство сообщило, что получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники. Личность задержанного не уточняется.
"Пока этот гражданин не обращался за помощью в генконсульство", - сказал Топольский, добавив, что о задержании россиянина проинформировали "располагающиеся в Нью-Йорке американские правоохранительные органы".
По его словам, уведомление о его задержании было предоставлено в рамках соответствующих сроков.
По данным прокуратуры, обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности, продуктов Apple из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых являются или были сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В результате расследования, по данным прокуратуры, госдепартамент аннулировал 113 виз у сотрудников "Аэрофлота" за участие в этой схеме.
Отмечается, что в числе прочих устройств обвиняемые якобы перевозили из США в Россию Apple iPhone, iPad и Apple Watch. По данным прокуратуры, обвиняемым предъявлены различные обвинения, в том числе в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном вывозе электронных устройств и сговоре с целью совершения этих преступлений.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 03:30
Посольство РФ потребовало от США объяснений после допроса журналиста RT
 
АэрофлотAppleМоскваНью-Йорк (город)СШАПроисшествияВ мире
 
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