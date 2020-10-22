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Рогозин поздравил экипаж "Союза МС-16" с успешной посадкой в Казахстане
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил экипаж спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с успешной посадкой в Казахстане. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T06:23
2020-10-22T06:24
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
москва
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" Дмитрий Рогозин поздравил экипаж спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с успешной посадкой в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>.Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-16", отстыковавшийся ночью от <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> с двумя россиянами и одним американцем на борту, совершил посадку в Казахстане.На борту корабля - российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>. На станции остались россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> с американкой <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.Ранее в Центральном военном округе сообщали, что специалисты поисково-спасательной группы проведут эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию. Кроме того, чтобы не инфицировать экипаж, количество личного состава на посадочной площадке будет ограничено.
https://ria.ru/20201020/mks-1580653040.html
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сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва, казахстан

Рогозин поздравил экипаж "Союза МС-16" с успешной посадкой в Казахстане

06:23 22.10.2020 (обновлено: 06:24 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидГлава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил экипаж спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с успешной посадкой в Казахстане.
Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-16", отстыковавшийся ночью от МКС с двумя россиянами и одним американцем на борту, совершил посадку в Казахстане.

"В 5.54 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-16" в штатном режиме. На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов - с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!" - написал Рогозин в Twitter.

На борту корабля - российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. На станции остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.
Ранее в Центральном военном округе сообщали, что специалисты поисково-спасательной группы проведут эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию. Кроме того, чтобы не инфицировать экипаж, количество личного состава на посадочной площадке будет ограничено.
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