https://ria.ru/20201022/rezolyutsiya-1580962721.html

Россия выступит против резолюции США на основе доклада ОЗХО по Сирии

США попытаются внести в Совет безопасности ООН резолюцию против Сирии на основе представленного накануне доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО),... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:43

2020-10-22T11:43

2020-10-22T11:43

война в сирии

сергей вершинин

организация по запрещению химического оружия

генеральная ассамблея оон

совет федерации рф

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> США попытаются внести в Совет безопасности ООН резолюцию против <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> на основе представленного накануне доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), Москва не может согласиться с этим документом, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a>.По его словам, российские дипломаты будут сейчас "активно работать по столицам". "С тем, чтобы не дать получить большинство американцам. Если это не получится, то порядок наших действий понятен", - сказал замглавы МИД РФ.Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/fsb-1579960865.html

сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вершинин, организация по запрещению химического оружия, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф, сирия, сша, в мире