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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201022/rezolyutsiya-1580962721.html
Россия выступит против резолюции США на основе доклада ОЗХО по Сирии
США попытаются внести в Совет безопасности ООН резолюцию против Сирии на основе представленного накануне доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО),... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:43
2020-10-22T11:43
война в сирии
сергей вершинин
организация по запрещению химического оружия
генеральная ассамблея оон
совет федерации рф
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> США попытаются внести в Совет безопасности ООН резолюцию против <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> на основе представленного накануне доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), Москва не может согласиться с этим документом, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a>.По его словам, российские дипломаты будут сейчас "активно работать по столицам". "С тем, чтобы не дать получить большинство американцам. Если это не получится, то порядок наших действий понятен", - сказал замглавы МИД РФ.Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/fsb-1579960865.html
сирия
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сергей вершинин, организация по запрещению химического оружия, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф, сирия, сша, в мире

Россия выступит против резолюции США на основе доклада ОЗХО по Сирии

11:43 22.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. США попытаются внести в Совет безопасности ООН резолюцию против Сирии на основе представленного накануне доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), Москва не может согласиться с этим документом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вчера только в Совет безопасности, в Генассамблею поступил доклад из Гааги, из Организации по запрещению химического оружия, доклад по Сирии, доклад, который мы ожидали. Наш прогноз достаточно непростой, это, скорее всего, мы можем увидеть сразу же переход американцев к тому, чтобы сделать абсолютно неприемлемую резолюцию, проект резолюции по химии на основе этого доклада из Гааги, обращенную против Сирии. Понятно, к чему это приведет. Мы это пропустить не можем, согласиться с этим не можем", - сказал Вершинин в ходе круглого стола в Совете Федерации.
По его словам, российские дипломаты будут сейчас "активно работать по столицам". "С тем, чтобы не дать получить большинство американцам. Если это не получится, то порядок наших действий понятен", - сказал замглавы МИД РФ.
Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Спецназ предотвратил теракты в Волгограде. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:46Сказано в эфире
Ветеран "Альфы" рассказал о координации действий террористов из СирииПодготовку терактов в Волгограде координировали из Сирии, рассказали в ФСБ. В эфире радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов рассказал, почему именно сирийская территория стала таким местом.
 
Война в СирииСергей ВершининОрганизация по запрещению химического оружияГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФСирияСШАВ мире
 
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