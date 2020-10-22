https://ria.ru/20201022/protestanty--1581044758.html

Пятидесятники в России теперь могут крестить и причащаться без священника

Пятидесятники-миряне во время пандемии и в экстренных случаях могут совершать таинства крещения и причастия самостоятельно, а священники – дистанционно, в том... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:29

2020-10-22T17:29

2020-10-22T17:29

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

сергей ряховский

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Пятидесятники-миряне во время пандемии и в экстренных случаях могут совершать таинства крещения и причастия самостоятельно, а священники – дистанционно, в том числе венчать онлайн, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Решение об этом принято на малом соборе РОСХВЕ, который состоялся 20-21 октября. Из-за эпидемии в этом году встреча прошла онлайн."Мы приняли решение усилить все возможности, связанные со служением онлайн. Священники могут венчать, причащать и крестить онлайн во время пандемии и в других форс-мажорных обстоятельствах. Конечно, лучше, когда все это происходит вживую, но если вдруг возникает пандемия или другие препятствия, мы мгновенно можем уйти в онлайн", - сказал Ряховский.По его словам, онлайн-причастия, крещения и венчания, совершаемые священниками, уже практиковались в РОСХВЕ во время эпидемии с марта, а "собор лишь подтвердил допустимость этих мер во время пандемии и других форс-мажорных ситуаций". "Во время эпидемии мы также ввели практику семейного причастия, когда мирянин мог сам совершать Евхаристию, даже не смотря трансляцию богослужения. В обычное, "мирное" время практика такова: люди могут подключиться к богослужению онлайн, и, повторяя за священником, дома совершить причастие", - пояснил Ряховский.Он отметил, что мирянин может сам совершить крещение другого человека, причем "это опыт ранней апостольской церкви", также "крещение мирянином допускается в ряде случаев и в Русской православной церкви". "Что касается венчания, то его может совершать только священник, хотя и онлайн", - заключил собеседник агентства.Богослужения в церквях РОСХВЕ сейчас проходят онлайн не везде – все зависит от региона и предписаний санитарных властей, пояснили РИА Новости в пресс-службе организации. Как отмечается на сайте РОСХВЕ, малый собор проходит ежегодно, традиционно осенью. На большом соборе организации раз в четыре года на четырехлетний же срок избирают лидера организации - начальствующего епископа. Последний большой собор был в 2019 году. В работе малого собора принимают участие священнослужители РОСХВЕ, лидеры служений и общественные активисты, евангелисты и юристы-правозащитники, христиане-бизнесмены и все, кто помогает нуждающимся через социальные, благотворительные и некоммерческие организации, отмечается на сайте.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/rpts-1576306355.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сергей ряховский