https://ria.ru/20201022/proschanie-1581001796.html

В Москве началось прощание с Ириной Скобцевой

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой началось на Новодевичьем кладбище Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:24

2020-10-22T14:24

2020-10-22T14:51

культура

ирина скобцева

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Прощание с народной артисткой РСФСР <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Скобцевой</a> началось на Новодевичьем кладбище Москве, передает корреспондент РИА Новости.Скобцева скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Актрису похоронят рядом с мужем, режиссером <a href="https://ria.ru/person_sergey-bondarchuk/" target="_blank">Сергеем Бондарчуком</a>.У гроба в окружение венков из белых роз с актрисой прощаются ее сын режиссер <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федор Бондарчук</a> с супругой актрисой Паулиной Андреевой, внуки, актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина скобцева, общество