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https://ria.ru/20201022/proschanie-1581001796.html
В Москве началось прощание с Ириной Скобцевой
Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой началось на Новодевичьем кладбище Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:24
2020-10-22T14:51
культура
ирина скобцева
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Прощание с народной артисткой РСФСР <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Скобцевой</a> началось на Новодевичьем кладбище Москве, передает корреспондент РИА Новости.Скобцева скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Актрису похоронят рядом с мужем, режиссером <a href="https://ria.ru/person_sergey-bondarchuk/" target="_blank">Сергеем Бондарчуком</a>.У гроба в окружение венков из белых роз с актрисой прощаются ее сын режиссер <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федор Бондарчук</a> с супругой актрисой Паулиной Андреевой, внуки, актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
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ирина скобцева, общество

В Москве началось прощание с Ириной Скобцевой

14:24 22.10.2020 (обновлено: 14:51 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТраурная процессия во время похорон народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой на Новодевичьем кладбище
Траурная процессия во время похорон народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой началось на Новодевичьем кладбище Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Скобцева скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Актрису похоронят рядом с мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком.
У гроба в окружение венков из белых роз с актрисой прощаются ее сын режиссер Федор Бондарчук с супругой актрисой Паулиной Андреевой, внуки, актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель.
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме Война и мир. 1966 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 15:34Культура
Звезда, жена и мать. Блистательный путь актрисы Ирины Скобцевой
 
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