Путин призвал научиться беречь землю, воздух и воду
18:47 22.10.2020 (обновлено: 19:30 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на разум и взаимопонимание и что мир научится беречь землю, воздух и воду как ценность человеческой жизни.
"Конечно, стоит вопрос - не утопия ли все это, не пустые ли благожелания. Когда смотришь на действия и слышишь высказывания некоторых представителей рода человеческого, в этом закрадываются сомнения, что вообще это возможно. Но я твердо уверен, надеюсь, во всяком случае, на разум и взаимопонимание", - сказал Путин на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг, понять: земля, воздух, вода - это наше общее достояние. Это то, что нам дано свыше и нужно это научиться беречь также как ценность каждой человеческой жизни. По-другому в этом сложном, прекрасном мире не получится. Очень бы не хотелось, чтобы повторялись ошибки прошлого", - добавил он.