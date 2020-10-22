https://ria.ru/20201022/priroda-1581067092.html

Путин призвал научиться беречь землю, воздух и воду

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на разум и взаимопонимание и что мир научится беречь землю, воздух и воду как ценность человеческой жизни. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:47

2020-10-22T18:47

2020-10-22T19:30

владимир путин

экология

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что надеется на разум и взаимопонимание и что мир научится беречь землю, воздух и воду как ценность человеческой жизни."Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг, понять: земля, воздух, вода - это наше общее достояние. Это то, что нам дано свыше и нужно это научиться беречь также как ценность каждой человеческой жизни. По-другому в этом сложном, прекрасном мире не получится. Очень бы не хотелось, чтобы повторялись ошибки прошлого", - добавил он.

https://ria.ru/20201022/venera-1581056384.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экология, общество