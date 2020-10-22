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Путин призвал научиться беречь землю, воздух и воду
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на разум и взаимопонимание и что мир научится беречь землю, воздух и воду как ценность человеческой жизни. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:47
2020-10-22T19:30
владимир путин
экология
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что надеется на разум и взаимопонимание и что мир научится беречь землю, воздух и воду как ценность человеческой жизни."Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг, понять: земля, воздух, вода - это наше общее достояние. Это то, что нам дано свыше и нужно это научиться беречь также как ценность каждой человеческой жизни. По-другому в этом сложном, прекрасном мире не получится. Очень бы не хотелось, чтобы повторялись ошибки прошлого", - добавил он.
https://ria.ru/20201022/venera-1581056384.html
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владимир путин, экология, общество

Путин призвал научиться беречь землю, воздух и воду

18:47 22.10.2020 (обновлено: 19:30 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на разум и взаимопонимание и что мир научится беречь землю, воздух и воду как ценность человеческой жизни.
"Конечно, стоит вопрос - не утопия ли все это, не пустые ли благожелания. Когда смотришь на действия и слышишь высказывания некоторых представителей рода человеческого, в этом закрадываются сомнения, что вообще это возможно. Но я твердо уверен, надеюсь, во всяком случае, на разум и взаимопонимание", - сказал Путин на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг, понять: земля, воздух, вода - это наше общее достояние. Это то, что нам дано свыше и нужно это научиться беречь также как ценность каждой человеческой жизни. По-другому в этом сложном, прекрасном мире не получится. Очень бы не хотелось, чтобы повторялись ошибки прошлого", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
18:06
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