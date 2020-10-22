https://ria.ru/20201022/podrostok-1580905330.html

В Сибири подросток обвинила отчима в домогательствах и выпрыгнула в окно

В Новосибирске 16-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от избиений и домогательств отчима. Она утверждает: восемь лет неродной отец приставал к ней с... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T10:29

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

таджикистан

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская</strong>. В Новосибирске 16-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от избиений и домогательств отчима. Она утверждает: восемь лет неродной отец приставал к ней с недвусмысленными предложениями, заставлял следить за младшими братьями и сестрами. Фактически, как говорит Лина, она была рабыней у матери и ее мужа. Даже в школу не пускали. Не выдержав, сбежала к волонтерам, а те обратились к правозащитнице."Заводил в ванную "поиграться"С самой Линой (имя несовершеннолетней изменено) сейчас пообщаться нельзя — на время доследственной проверки ее поместили в реабилитационный центр, связи с ней нет. Версию девушки журналистам передает правозащитница Анна Тажеева. "То, что рассказывает Лина, настолько дико, что я не сразу поверила. Несколько раз просила повторить историю — пыталась подловить на мелочах. Но она все излагает четко, не путается. С восьмилетнего возраста отчим заводил ее в ванную "поиграться", потом тушил свет и заставлял делать непристойные вещи. Маме девочка жаловалась, но та решила — сочиняет".Отчим Лины — гражданин Таджикистана. Удочерил ее в младенчестве. В семье подрастают еще четверо детей. Младшему — год. Средним — три и четыре. По словам правозащитницы, обязанности по воспитанию самых маленьких родители делегировали старшей: она убаюкивала братьев перед сном, гуляла с ними. "Когда спрашивала у матери, почему именно она, та отвечала: "Ты обязана". В "обязанности" также входила стирка на всю семью, в том числе и на отчима. "А так как у них дома нет стиральной машины, простая процедура превращалась в ежедневное испытание", — уточняет Анна Тажеева.Школу девушка в последний раз посещала два года назад. Затем ее на два месяца увезли в Таджикистан, а после возвращения документы в учебное заведение не отнесли. "Только подумайте: ребенок столько месяцев пропускал уроки. Куда смотрела опека?" — возмущается общественница.Тумаки, добавляет она, в семье были привычным методом воспитания. Однажды, утверждает активистка, мама сломала дочери ключицу. "Побои Лина снимать боялась — "не хотела, чтобы братьев изъяли и отправили в детдом". Это ее слова. Но недавно не выдержала: прямо в тапочках выпрыгнула из окна (благо живет семья на первом этаже) и побежала к знакомым волонтерам. Те — ко мне", — объясняет собеседница."Хотела жить отдельно"Анна Тажеева пыталась поговорить с отчимом. Все обвинения он отрицает. "Кричал, что Лина все это затеяла из-за денег. Якобы она постоянно требовала у него новую модную одежду. "Я работаю строителем, домой приношу ежедневно 1200 рублей. А Лине надо, чтобы тысячу из этих денег ей отдавал. Я сам в рваной куртке хожу, а она хочет, чтобы у нее все новое было!" — цитирует отчима активистка.После побега из дома девушка скиталась двенадцать дней. Разыскали ее полицейские по заявлению тети. Опросили. Правда, во время беседы от слов о приставаниях отчима и побоях Лина отказалась. "Неудивительно — ее продержали в отделении тринадцать часов. Психолога не предоставили, адвоката — тоже. Видимо, надавили — и она растерялась, испугалась", — предполагает Тажеева. В правдивости предыдущих свидетельств Лины она не сомневается. "Рассказывала жуткие вещи. Я ее расспрашивала несколько раз — повторяла слово в слово. Все наши беседы записаны на видео, я прокрутила их психологу. Специалист подтвердил, что в речи девочки нет признаков лжи".Официальные ведомства пока эту ситуацию комментируют скупо. В СУ СК по Новосибирской области объяснили, что идет проверка, до ее окончания "озвучивать какую-либо информацию не имеют права". Но близкий к следствию источник сообщил, что девочка вполне могла оговорить отчима. "У нее очень непростые отношения с родственниками. Всеми правдами и неправдами она хотела жить отдельно".Подключилась к проблеме и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. "Мы проверяем распространенную СМИ информацию, поэтому хотели бы воздержаться от преждевременных комментариев. Возможно, какие-то данные появятся уже в четверг", — отметил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена Михаил Глотов.Мы пытались связаться с мамой Лины, но на момент публикации на сообщения она не ответила. Отчим тоже "вне зоны доступа". По одной версии, он задержан, по другой — ожидает депортации в Таджикистан, так как находился в России нелегально.

https://ria.ru/20201020/iznasilovanie-1580737224.html

https://ria.ru/20201020/kaspiysk-1580544419.html

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577706678.html

новосибирск

таджикистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криминал, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, таджикистан, общество