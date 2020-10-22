https://ria.ru/20201022/pobeda-1581100645.html

Кириенко: "Поезд Победы" позволит молодежи лучше узнать историю войны

Инсталляция "Поезд Победы", размещенная в движущемся поезде, который проедет 50 городов, позволит большому количеству молодежи ознакомиться с историей Великой... РИА Новости, 22.10.2020

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ржд

сергей кириенко

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Инсталляция "Поезд Победы", размещенная в движущемся поезде, который проедет 50 городов, позволит большому количеству молодежи ознакомиться с историей Великой Отечественной войны, потому что создана на понятном для них языке, считает первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>.Первый замглавы отметил, что компактное пространство вагона создает ощущение полного погружения. Причем, по его словам, подобного не было ни в одном музее, где "ты чувствуешь себя вместе с теми героями, которые изображены на этой экспозиции". Всего, по его словам, поезд сделает остановку в 50 городах России, включая города-герои и города воинской славы."Поезд Победы" — масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся поезде, который проедет от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>.Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей переплетаются внутри семи вагонов поезда.Состав отправится в пятницу днем с Белорусского вокзала, его маршрут разделен на две части. Сначала поезд пройдет через <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Псков</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельск</a> и другие города, завершится маршрут в конце ноября в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>. Вторая часть пройдет по транссибирской магистрали на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a>, обратно в западную часть страны поезд вернется уже в начале будущего года.Ретро-поезд состоит из 12 вагонов, в самом первом посетителям выдадут наушники и аудиогид, а также расскажут о правилах поведения в музее на колесах. Музей расположился в последующих семи вагонах. В основе экспозиции лежит документальная история о войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, водившей в военный период поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.В каждом вагоне - своя сюжетная линия. Если в первом музейном вагоне рассказывается о довоенной, мирной жизни обычных людей, путешествующих в плацкартном вагоне, то последующие вагоны показывают посетителям военные годы: поезд на фронт, вагон-госпиталь, окоп, концлагерь. Предпоследний вагон связан с Победой, возвращением домой. Завершает экспозицию "вагон-память", где в окнах вместо пейзажа - портреты солдат и офицеров, не вернувшихся домой с полей сражений.Организаторами акции выступают министерство науки и высшего образования РФ и ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>".

https://ria.ru/20201022/poezd-1581092284.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, сергей кириенко, москва, общество