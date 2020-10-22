https://ria.ru/20201022/navalnyy-1581084448.html

Путин заявил, что поручил отпустить Навального в Германию

Президент России Владимир Путин сообщил, что попросил Генпрокуратуру разрешить Алексею Навальному покинуть Россию, несмотря на его ограничения на выезд. РИА Новости, 22.10.2020

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2020-10-22T20:13

выступление путина на заседании валдайского клуба

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

владимир путин

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что попросил <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> разрешить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> покинуть Россию, несмотря на его ограничения на выезд."Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", - сказал Путин."Я сразу попросил Генпрокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - добавил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201020/navalnyy-1580721162.html

https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580162902.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, владимир путин, германия, в мире