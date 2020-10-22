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https://ria.ru/20201022/navalnyy-1581075505.html
Путин сообщил о своем поручении отпустить Навального в Германию
Владимир Путин рассказал, что попросил Генпрокуратуру разрешить Алексею Навальному уехать из России, несмотря на возможные ограничения для этого из-за... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:27
2020-10-22T20:38
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
владимир путин
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что попросил <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> разрешить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> уехать из России, несмотря на возможные ограничения для этого из-за уголовного дела.Об этом президент сообщил на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос одного из участников встречи. Путин отметил, что дал такое распоряжение сразу же после того, как к нему обратилась супруга блогера."Я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", — пояснил президент.Также глава государства отметил, что в разговоре с одним из европейских коллег предлагал направить российских специалистов в Германию для совместного расследования."Поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают", — сказал он.Кроме того, он выразил сомнения в информации об обнаружении в организме Навального следов "Новичка"."Хорошо, сказали, что там нашли следы "Новичка". Потом все это было передано в ОЗХО…, и вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое. &lt;...&gt; Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", — добавил президент.Он также отметил, что если бы власти "хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580162902.html
https://ria.ru/20201020/navalnyy-1580721162.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/tramp-1580435588.html
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, владимир путин, германия, в мире

Путин сообщил о своем поручении отпустить Навального в Германию

19:27 22.10.2020 (обновлено: 20:38 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что попросил Генпрокуратуру разрешить Алексею Навальному уехать из России, несмотря на возможные ограничения для этого из-за уголовного дела.
Об этом президент сообщил на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос одного из участников встречи.
Путин отметил, что дал такое распоряжение сразу же после того, как к нему обратилась супруга блогера.
"Я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", — пояснил президент.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:55
Guardian озвучила версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным
Также глава государства отметил, что в разговоре с одним из европейских коллег предлагал направить российских специалистов в Германию для совместного расследования.
"Поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают", — сказал он.
Кроме того, он выразил сомнения в информации об обнаружении в организме Навального следов "Новичка".
"Хорошо, сказали, что там нашли следы "Новичка". Потом все это было передано в ОЗХО…, и вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое. <...> Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", — добавил президент.
Он также отметил, что если бы власти "хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию".
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 19:33
МИД назвал выводы из доклада ОЗХО по Навальному бездоказательными
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:48Сказано в эфире
Американист рассказал, почему Трамп "не осудил" инцидент с НавальнымАлексей Навальный посетовал, что президент США Дональд Трамп не осудил произошедший с ним инцидент. В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев прокомментировал заявление российского блогера.
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйВладимир ПутинГерманияВ мире
 
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