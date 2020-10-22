https://ria.ru/20201022/nagrady-1581015915.html

Мишустин вручил награды медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:30

2020-10-22T15:30

2020-10-22T16:27

марк курцер

армаис камалов

лео бокерия

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева <a href="http://ria.ru/person_Leo_Bokerija_2/" target="_blank" data-auto="true">Лео Бокерия</a> и генеральный директор группы компаний "<a href="http://ria.ru/organization_Mat_i_ditja/" target="_blank" data-auto="true">Мать и дитя</a>" <a href="http://ria.ru/person_mark-kurtser/" target="_blank" data-auto="true">Марк Курцер</a>.Бокерия был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени, а Курцер награжден орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.Получая награду, Бокерия вспомнил ректора Первого Московского медицинского института академика Владимира Кованова, который взял его к себе на кафедру в аспирантуру, и директора Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Владимира Бураковского.Бокерия также поблагодарил коллектив института, с которым проработал уже 52 года. Он заявил, что Бакулевский центр является крупнейшим в мире кардиохирургическим центром, где ежегодно выполняется более 5 тысяч операций на остановленном сердце. "Ни в Европе, ни в Америке таких центров нет, и мы этим очень гордимся", - добавил Бокерия.Орден Александра Невского вручен директору Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_armais-kamalov/" target="_blank" data-auto="true">Армаису Камалову</a>, Орден Пирогова - врачу-пульмонологу Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Сергею Авдееву, главному врачу Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николаю Витько, ректору Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова Сергею Багненко.Медалью Луки Крымского награждены фельдшер выездной бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Буланов, водитель автомобиля скорой медицинской помощи Домодедовской подстанции скорой Олег Дубов, акушерка родильного отделения Балашихинского родильного дома Олеся Карасенко, медсестры из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> и Якутии Екатерина Миронова и Екатерина Саввинова.В этот же день были присвоены почетные звания "Заслуженный врач РФ". Званий удостоены главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов, заведующая отделом пульмонологии Московского клинического научно-практического центра имени А.С.Логинова Гульсара Баймаканова, заведующий выездной реанимационной гематологической бригадой Городской клинической больницы № 52 Андрей Буланов.Награды получили 27 медицинских работников.

https://ria.ru/20201014/vyplaty-1579706971.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк курцер, армаис камалов, лео бокерия, михаил мишустин, общество