Мишустин вручил награды медикам
15:30 22.10.2020 (обновлено: 16:27 22.10.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ работникам сферы здравоохранения
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.
Бокерия был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени, а Курцер награжден орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" (Московская область) Марк Курцер (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" (Московская область) Марк Курцер (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" (Московская область) Марк Курцер (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
Получая награду, Бокерия вспомнил ректора Первого Московского медицинского института академика Владимира Кованова, который взял его к себе на кафедру в аспирантуру, и директора Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Владимира Бураковского.
Бокерия также поблагодарил коллектив института, с которым проработал уже 52 года. Он заявил, что Бакулевский центр является крупнейшим в мире кардиохирургическим центром, где ежегодно выполняется более 5 тысяч операций на остановленном сердце. "Ни в Европе, ни в Америке таких центров нет, и мы этим очень гордимся", - добавил Бокерия.
Орден Александра Невского вручен директору Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Армаису Камалову, Орден Пирогова - врачу-пульмонологу Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Сергею Авдееву, главному врачу Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николаю Витько, ректору Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова Сергею Багненко.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов (справа), удостоенный ордена Александра Невского, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов (справа), удостоенный ордена Александра Невского, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев (справа), удостоенный ордена Пирогова, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев (справа), удостоенный ордена Пирогова, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов (справа), удостоенный ордена Александра Невского, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев (справа), удостоенный ордена Пирогова, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
Медалью Луки Крымского награждены фельдшер выездной бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Буланов, водитель автомобиля скорой медицинской помощи Домодедовской подстанции скорой Олег Дубов, акушерка родильного отделения Балашихинского родильного дома Олеся Карасенко, медсестры из Петербурга и Якутии Екатерина Миронова и Екатерина Саввинова.
В этот же день были присвоены почетные звания "Заслуженный врач РФ". Званий удостоены главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов, заведующая отделом пульмонологии Московского клинического научно-практического центра имени А.С.Логинова Гульсара Баймаканова, заведующий выездной реанимационной гематологической бригадой Городской клинической больницы № 52 Андрей Буланов.
Награды получили 27 медицинских работников.
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