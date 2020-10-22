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Мишустин вручил награды медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:30
2020-10-22T16:27
марк курцер
армаис камалов
лео бокерия
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева <a href="http://ria.ru/person_Leo_Bokerija_2/" target="_blank" data-auto="true">Лео Бокерия</a> и генеральный директор группы компаний "<a href="http://ria.ru/organization_Mat_i_ditja/" target="_blank" data-auto="true">Мать и дитя</a>" <a href="http://ria.ru/person_mark-kurtser/" target="_blank" data-auto="true">Марк Курцер</a>.Бокерия был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени, а Курцер награжден орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.Получая награду, Бокерия вспомнил ректора Первого Московского медицинского института академика Владимира Кованова, который взял его к себе на кафедру в аспирантуру, и директора Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Владимира Бураковского.Бокерия также поблагодарил коллектив института, с которым проработал уже 52 года. Он заявил, что Бакулевский центр является крупнейшим в мире кардиохирургическим центром, где ежегодно выполняется более 5 тысяч операций на остановленном сердце. "Ни в Европе, ни в Америке таких центров нет, и мы этим очень гордимся", - добавил Бокерия.Орден Александра Невского вручен директору Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_armais-kamalov/" target="_blank" data-auto="true">Армаису Камалову</a>, Орден Пирогова - врачу-пульмонологу Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Сергею Авдееву, главному врачу Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николаю Витько, ректору Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова Сергею Багненко.Медалью Луки Крымского награждены фельдшер выездной бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Буланов, водитель автомобиля скорой медицинской помощи Домодедовской подстанции скорой Олег Дубов, акушерка родильного отделения Балашихинского родильного дома Олеся Карасенко, медсестры из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> и Якутии Екатерина Миронова и Екатерина Саввинова.В этот же день были присвоены почетные звания "Заслуженный врач РФ". Званий удостоены главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов, заведующая отделом пульмонологии Московского клинического научно-практического центра имени А.С.Логинова Гульсара Баймаканова, заведующий выездной реанимационной гематологической бригадой Городской клинической больницы № 52 Андрей Буланов.Награды получили 27 медицинских работников.
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марк курцер, армаис камалов, лео бокерия, михаил мишустин, общество

Мишустин вручил награды медикам

15:30 22.10.2020 (обновлено: 16:27 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ работникам сферы здравоохранения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ работникам сферы здравоохранения - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.
Бокерия был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени, а Курцер награжден орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия, удостоенный ордена За заслуги перед Отечеством I степени
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" (Московская область) Марк Курцер (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор группы компаний Мать и дитя Марк Курцер, удостоенный ордена За заслуги перед Отечеством
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" (Московская область) Марк Курцер (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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1 из 2
22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
2 из 2
22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" (Московская область) Марк Курцер (справа), удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Получая награду, Бокерия вспомнил ректора Первого Московского медицинского института академика Владимира Кованова, который взял его к себе на кафедру в аспирантуру, и директора Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Владимира Бураковского.
Бокерия также поблагодарил коллектив института, с которым проработал уже 52 года. Он заявил, что Бакулевский центр является крупнейшим в мире кардиохирургическим центром, где ежегодно выполняется более 5 тысяч операций на остановленном сердце. "Ни в Европе, ни в Америке таких центров нет, и мы этим очень гордимся", - добавил Бокерия.
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14 октября, 10:14
В России введут новую систему начисления стимулирующих выплат медикам
Орден Александра Невского вручен директору Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Армаису Камалову, Орден Пирогова - врачу-пульмонологу Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Сергею Авдееву, главному врачу Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николаю Витько, ректору Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова Сергею Багненко.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов (справа), удостоенный ордена Александра Невского, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов, удостоенный ордена Александра Невского
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22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов (справа), удостоенный ордена Александра Невского, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев (справа), удостоенный ордена Пирогова, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев, удостоенный ордена Пирогова
2 из 2
22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев (справа), удостоенный ордена Пирогова, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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1 из 2
22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов (справа), удостоенный ордена Александра Невского, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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2 из 2
22 октября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев (справа), удостоенный ордена Пирогова, на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медалью Луки Крымского награждены фельдшер выездной бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Буланов, водитель автомобиля скорой медицинской помощи Домодедовской подстанции скорой Олег Дубов, акушерка родильного отделения Балашихинского родильного дома Олеся Карасенко, медсестры из Петербурга и Якутии Екатерина Миронова и Екатерина Саввинова.
В этот же день были присвоены почетные звания "Заслуженный врач РФ". Званий удостоены главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов, заведующая отделом пульмонологии Московского клинического научно-практического центра имени А.С.Логинова Гульсара Баймаканова, заведующий выездной реанимационной гематологической бригадой Городской клинической больницы № 52 Андрей Буланов.
Награды получили 27 медицинских работников.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Мишустин направил 24 миллиарда на выплаты медикам и соцработникам
 
Марк КурцерАрмаис КамаловЛео БокерияМихаил МишустинОбщество
 
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