https://ria.ru/20201022/mozg-1581057464.html

Ученые выяснили, от чего зависят математические способности у детей

Немецкие нейробиологи изучили связь между вариациями определенных генов, объемом коры головного мозга и математическими способностями у детей. Результаты... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:00

2020-10-22T21:00

2020-10-22T21:00

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Немецкие нейробиологи изучили связь между вариациями определенных генов, объемом коры головного мозга и математическими способностями у детей. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3000871" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале PLOS Biology.Известно, что математические способности передаются по наследству и связаны с несколькими генами, экспрессирующими белки в мозге. Но до сих пор было неясно, как эти гены влияют на развитие мозга, и насколько их вариации критичны для проявления способностей к математике в раннем возрасте.Чтобы восполнить этот пробел, ученые из Института когнитивных исследований человека и мозга Макса Планка под руководством нейропсихолога Майкла Скейде (Michael Skeide) вместе с коллегами из Лейпцигского университета и Галле-Виттенбергского университета имени <a href="http://ria.ru/person_Martin_Ljuter/" target="_blank" data-auto="true">Мартина Лютера</a> провели исследование объема коры головного мозга у детей дошкольного возраста, чтобы спрогнозировать их способности к математике в младших классах школы, а затем проверили свои прогнозы на практике.Изначально в исследовании участвовали 178 обычных детей от трех до шести лет, не имеющих специальной математической подготовки. Затем, через несколько лет ученые сравнили полученные данные с результатами тестов по математике, когда этим детям было уже от семи до девяти лет.Ученые использовали методы генотипирования и визуализации головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии. Они проанализировали 18 генетических вариантов однонуклеотидных полиморфизмов, влияющих на блок ДНК, включающий десять генов, которые предыдущими исследованиями были признаны ответственными за математические способности у детей.Затем они изучили взаимосвязь между этими вариантами и объемом серого вещества, состоящего из тел нервных клеток, в мозге детей. И, наконец, определили области мозга, в которых объем серого вещества коррелировал с результатами тестов по математике.Ученые обнаружили, что ген ROBO1 регулирует пренатальный рост самого внешнего слоя нервной ткани в головном мозге и объем серого вещества в правой теменной коре — области мозга, которая играет ключевую роль в формировании представления о количестве и развитие системы обработки данных.Исследователи установили, что анатомические различия, определяемые этим геном, формируются в самом раннем возрасте, а к семи-девяти годам уже явно проявляются в тестах по математике, а также то, что фундаментальный генетический компонент системы обработки количественных данных связан с ранним развитием теменной коры.Авторы считают, что, изучив генетические вариации ROBO1 и объем правой теменной коры у маленьких детей, можно достаточно точно прогнозировать их математические способности в будущем.

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581028171.html

https://ria.ru/20201008/muzyka-1578840431.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, нейрофизиология, биология, здоровье, германия