https://ria.ru/20201022/malchik-1580978848.html

В Петербурге ищут трехлетнего мальчика, пропавшего вместе с отцом

Следственные органы Петербурга в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении ребенка ищут трехлетнего мальчика, которого его отец почти два... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:54

2020-10-22T12:54

2020-10-22T13:54

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Следственные органы <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении ребенка ищут трехлетнего мальчика, которого его отец почти два месяца назад увез на электронном самокате во время их прогулки, сообщает городской главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Как отмечает ведомство, пока местонахождение отца и сына не известно. СК приводит персональные данные, а также приметы мальчика и просит тех, кто располагает какой-либо информацией о нем, сообщить об этом в правоохранительные органы.Рост мальчика по имени Матвей Сапрыкин – около 96 сантиметров, у него карие глаза и русые волосы, которые слегка вьются. Особая примета – ямочка на подбородке. Ребенок был одет в темно-голубые джинсы, темно-серый свитер с высокой горловиной в горизонтальную бирюзово-белую полоску и серо-зеленые кроссовки со светящейся подошвой.

https://ria.ru/20201016/rebenok-1580084764.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия