В Петербурге ищут трехлетнего мальчика, пропавшего вместе с отцом
12:54 22.10.2020 (обновлено: 13:54 22.10.2020)
© Фото : СУСК РФ по городу Санкт-ПетербургуСапрыкин Константин Константинович, пропавший в Санкт-Пербурге 25 августа 2020 со своим трехлетним сыном Матвеем
© Фото : СУСК РФ по городу Санкт-Петербургу
Сапрыкин Константин Константинович, пропавший в Санкт-Пербурге 25 августа 2020 со своим трехлетним сыном Матвеем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Следственные органы Петербурга в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении ребенка ищут трехлетнего мальчика, которого его отец почти два месяца назад увез на электронном самокате во время их прогулки, сообщает городской главк СК.
"Из материалов уголовного дела следует, что днем 25 августа 2020 года во время общения мальчика с отцом … на прогулке у дома 77 корпус 1 по Суздальскому проспекту … последний, катая ребенка на электронном самокате, увез его в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, пока местонахождение отца и сына не известно. СК приводит персональные данные, а также приметы мальчика и просит тех, кто располагает какой-либо информацией о нем, сообщить об этом в правоохранительные органы.
Рост мальчика по имени Матвей Сапрыкин – около 96 сантиметров, у него карие глаза и русые волосы, которые слегка вьются. Особая примета – ямочка на подбородке. Ребенок был одет в темно-голубые джинсы, темно-серый свитер с высокой горловиной в горизонтальную бирюзово-белую полоску и серо-зеленые кроссовки со светящейся подошвой.
16 октября, 11:41Московская полиция нашла пропавшую двенадцатилетнюю девочку