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https://ria.ru/20201022/lisy-1580685784.html
"Лежат и дуются": на Камчатке рассказали о семейной ссоре лисиц
Сотрудники Кроноцкого заповедника во время съемок документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах" стали свидетелями семейного конфликта у этих животных. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T00:58
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. </strong>Сотрудники Кроноцкого заповедника во время съемок документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах" <a href="https://www.instagram.com/p/CGj-WwAHX96/" target="_blank">стали</a> свидетелями семейного конфликта у этих животных."Вот это было удивление для нас, когда мы стали свидетелями скандала в идеальной семье Пенелопы!" — признался один из членов съмочной группы.Это лиса, которая вместе с лисом Ветром и четырьмя детенышами <a href="https://ria.ru/20200826/zapovednik-1576296975.html" target="_blank">стали</a> героями фильма."Пенелопа наловила мышек и решила спрятать парочку про запас. А Ветер неподалеку наблюдал. Чуть лисонька задремала, хитрый лис набрался наглости, откопал спрятанную еду и съел у нее на глазах, — рассказывает один из создателей ленты. — Мы уже делали ставки, сойдет ли ему это с рук. Не сошло".Сначала Пенелопа царственно наблюдала, как Ветер доедает ее добычу, а потом резко сорвалась с места. Как отмечают очевидцы, клочки шерсти лиса летели "по заповедными закоулочкам": "Теперь лежат на соседних холмиках и дуются друг на друга".
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дикие животные, туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

"Лежат и дуются": на Камчатке рассказали о семейной ссоре лисиц

00:58 22.10.2020 (обновлено: 01:27 22.10.2020)
 
© Фото : @kronoki.ru/InstagramЛисы в Кроноцком заповеднике
Лисы в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : @kronoki.ru/Instagram
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника во время съемок документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах" стали свидетелями семейного конфликта у этих животных.
"Вот это было удивление для нас, когда мы стали свидетелями скандала в идеальной семье Пенелопы!" — признался один из членов съмочной группы.
Это лиса, которая вместе с лисом Ветром и четырьмя детенышами стали героями фильма.
"Пенелопа наловила мышек и решила спрятать парочку про запас. А Ветер неподалеку наблюдал. Чуть лисонька задремала, хитрый лис набрался наглости, откопал спрятанную еду и съел у нее на глазах, — рассказывает один из создателей ленты. — Мы уже делали ставки, сойдет ли ему это с рук. Не сошло".
Сначала Пенелопа царственно наблюдала, как Ветер доедает ее добычу, а потом резко сорвалась с места. Как отмечают очевидцы, клочки шерсти лиса летели "по заповедными закоулочкам": "Теперь лежат на соседних холмиках и дуются друг на друга".
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