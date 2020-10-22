https://ria.ru/20201022/lisy-1580685784.html

"Лежат и дуются": на Камчатке рассказали о семейной ссоре лисиц

Сотрудники Кроноцкого заповедника во время съемок документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах" стали свидетелями семейного конфликта у этих животных. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T00:58

2020-10-22T00:58

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. </strong>Сотрудники Кроноцкого заповедника во время съемок документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах" <a href="https://www.instagram.com/p/CGj-WwAHX96/" target="_blank">стали</a> свидетелями семейного конфликта у этих животных."Вот это было удивление для нас, когда мы стали свидетелями скандала в идеальной семье Пенелопы!" — признался один из членов съмочной группы.Это лиса, которая вместе с лисом Ветром и четырьмя детенышами <a href="https://ria.ru/20200826/zapovednik-1576296975.html" target="_blank">стали</a> героями фильма."Пенелопа наловила мышек и решила спрятать парочку про запас. А Ветер неподалеку наблюдал. Чуть лисонька задремала, хитрый лис набрался наглости, откопал спрятанную еду и съел у нее на глазах, — рассказывает один из создателей ленты. — Мы уже делали ставки, сойдет ли ему это с рук. Не сошло".Сначала Пенелопа царственно наблюдала, как Ветер доедает ее добычу, а потом резко сорвалась с места. Как отмечают очевидцы, клочки шерсти лиса летели "по заповедными закоулочкам": "Теперь лежат на соседних холмиках и дуются друг на друга".

https://ria.ru/20200826/zapovednik-1576296975.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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