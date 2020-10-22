https://ria.ru/20201022/ledniki-1581010420.html
Петербургу предрекли проблемы в связи с таянием ледников Антарктиды
Таяние даже небольшой части ледников Антарктиды, вызванное изменение климата, приведет к подъему уровня океана и проблемам прибрежных городов, в том числе и... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:06
2020-10-22T15:06
2020-10-22T15:08
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Таяние даже небольшой части ледников Антарктиды, вызванное изменение климата, приведет к подъему уровня океана и проблемам прибрежных городов, в том числе и <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Петербурга</a>, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин."Сейчас в Антарктиде началось активное таяние ледника. Оно давно уже идет в горных районах, оно давно идет в Гренландии. Сейчас <a href="https://ria.ru/location_Antarctica" target="_blank">Антарктида</a> тоже начала терять массу. Естественно, чем меньше льда на суше, тем меньше льда в океане. С доиндустриального периода уровень моря поднялся на 16 сантиметров. Если Антарктида потеряет небольшую часть свое льда, то уровень моря вырастет на метр, на два метра... К концу этого века для Санкт-Петербурга, который находится на берегу моря, могут начаться проблемы", - сказал Екайкин в четверг, выступая на заседании "Валдайского клуба".Он также отметил, что от повышения уровня моря будут страдать в большей степени островные государства. К концу века повышение уровня моря, по его мнению, приведет к тому, что люди вынуждены будут переселяться с этих островов.
https://ria.ru/20200725/1574896843.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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