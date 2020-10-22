Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/krym-1581082199.html
Путин прокомментировал позицию "демократической" Европы по Крыму
Президент РФ Владимир Путин удивился позиции "демократической" Европы по поводу референдума в Крыму: такое волеизъявление - высшая степень проявления... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:55
2020-10-22T19:55
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
турция
европа
республика крым
реджеп тайип эрдоган
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_2b6caaeead1759e7feafa1cd5fcb9bc3.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> удивился позиции "демократической" <a href="https://ria.ru/location_Europe" target="_blank">Европы</a> по поводу референдума в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>: такое волеизъявление - высшая степень проявления демократии, а если граждане Крыма - жертвы так называемой "аннексии", то зачем против них вводят санкции, это "бред"."Что касается позиции Турции по поводу непризнания Крыма российским. Ну и что ж, у нас далеко не все совпадает, скажем, по ситуации в Закавказье. Наши точки зрения часто расходятся. Но мы знаем позицию и Европы, и США - они все вроде демократы такие записные, а то, что проведен референдум народом Крыма, это в высшей степени проявление демократии, то, что народ пришел, проголосовал, это никого не интересует. Я уже говорил, что вводят санкции против крымчан. Если это аннексия, то значит, они жертвы. За что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, значит, это проявление демократии, как же можно наказывать за демократию? Бред, чушь собачья, но это происходит. Так что на (президента Турции Тайипа - ред.) Эрдогана пальцем показывать - смотрите, что в других странах делается", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20201020/krym-1580623102.html
россия
турция
европа
республика крым
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_f9c91f469e73b746f41769bebb5aa0bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, турция, европа, республика крым, реджеп тайип эрдоган, сша, политика

Путин прокомментировал позицию "демократической" Европы по Крыму

19:55 22.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивился позиции "демократической" Европы по поводу референдума в Крыму: такое волеизъявление - высшая степень проявления демократии, а если граждане Крыма - жертвы так называемой "аннексии", то зачем против них вводят санкции, это "бред".
"Что касается позиции Турции по поводу непризнания Крыма российским. Ну и что ж, у нас далеко не все совпадает, скажем, по ситуации в Закавказье. Наши точки зрения часто расходятся. Но мы знаем позицию и Европы, и США - они все вроде демократы такие записные, а то, что проведен референдум народом Крыма, это в высшей степени проявление демократии, то, что народ пришел, проголосовал, это никого не интересует. Я уже говорил, что вводят санкции против крымчан. Если это аннексия, то значит, они жертвы. За что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, значит, это проявление демократии, как же можно наказывать за демократию? Бред, чушь собачья, но это происходит. Так что на (президента Турции Тайипа - ред.) Эрдогана пальцем показывать - смотрите, что в других странах делается", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 12:32
В Крыму рассказали, кто и когда "сдал" полуостров
 
Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияВладимир ПутинТурцияЕвропаРеспублика КрымРеджеп Тайип ЭрдоганСШАПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
Лента новостейМолния