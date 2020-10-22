https://ria.ru/20201022/krym-1581082199.html

Путин прокомментировал позицию "демократической" Европы по Крыму

Президент РФ Владимир Путин удивился позиции "демократической" Европы по поводу референдума в Крыму: такое волеизъявление - высшая степень проявления... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:55

2020-10-22T19:55

2020-10-22T19:55

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

турция

европа

республика крым

реджеп тайип эрдоган

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> удивился позиции "демократической" <a href="https://ria.ru/location_Europe" target="_blank">Европы</a> по поводу референдума в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>: такое волеизъявление - высшая степень проявления демократии, а если граждане Крыма - жертвы так называемой "аннексии", то зачем против них вводят санкции, это "бред"."Что касается позиции Турции по поводу непризнания Крыма российским. Ну и что ж, у нас далеко не все совпадает, скажем, по ситуации в Закавказье. Наши точки зрения часто расходятся. Но мы знаем позицию и Европы, и США - они все вроде демократы такие записные, а то, что проведен референдум народом Крыма, это в высшей степени проявление демократии, то, что народ пришел, проголосовал, это никого не интересует. Я уже говорил, что вводят санкции против крымчан. Если это аннексия, то значит, они жертвы. За что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, значит, это проявление демократии, как же можно наказывать за демократию? Бред, чушь собачья, но это происходит. Так что на (президента Турции Тайипа - ред.) Эрдогана пальцем показывать - смотрите, что в других странах делается", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20201020/krym-1580623102.html

россия

турция

европа

республика крым

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, турция, европа, республика крым, реджеп тайип эрдоган, сша, политика