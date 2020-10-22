https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581076771.html

В нескольких районах Греции ввели комендантский час из-за COVID-19

Комендантский час водится в районах Греции с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, запрещено передвижение с 00.30 до 5 утра, использование маски становится... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:32

2020-10-22T19:32

2020-10-22T20:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кириакос мицотакис

греция

в мире

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<strong>АФИНЫ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Комендантский час водится в районах Греции с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, запрещено передвижение с 00.30 до 5 утра, использование маски становится обязательным как в закрытых помещениях, так и на улице по всей стране.Новые меры борьбы с распространением коронавируса объявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакос Мицотакис</a>, выступая с телеобращением к гражданам в четверг вечером."Я снова с вами общаюсь, потому что вторая волна пандемии набирает обороты. Везде в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, но теперь и здесь, в Греции", - сказал он.Мицотакис заявил, что в последние дни в Греции наблюдается резкий рост заболеваемости, что в некоторой степени связано с увеличением количества тестов, но очевидно, что в некоторых регионах вирус уже распространяется высокими темпами."Вторая волна сложнее. Сейчас вирус поражает людей всех возрастов, но особенно молодых людей. И он пронизывает регионы, города и даже районы. Ближайшие месяцы будут тяжелыми. И поскольку всеобщий локдаун - это не мой выбор, требуются другие меры. Более умные. Более целенаправленные. И, наконец, более эффективные", - сказал премьер.Мицотакис добавил, что теперь в Греции есть карта с уровнями распространения коронавируса и с соответствующими мерами."На новую атаку коронавируса, по предложениям экспертов, мы отвечаем двумя новыми мерами. Во-первых, в районах с опасным ростом числа случаев, на уровнях 3 и 4, движение будет запрещено с 00.30 после полуночи до 5.00 утра. Исключение будет для тех, кто работает в ночное время и в экстренных случаях. Цель состоит в том, чтобы сократить поездки и вечернее скопление людей, которые способствуют передаче вируса", - сказал Мицотакис."Во-вторых, использование маски становится обязательным повсеместно. Не только в помещении, но и на улице. Потому что коронавирус таится повсюду, не дожидаясь входа в магазин. Проще говоря, мы теперь будем входить в кафе или ресторан в масках. Которые мы снимем, только когда сядем за стол", - сказал он.Премьер назвал маску "вакциной до вакцины"."Если два гражданина носят ее правильно, и один инфицирован, вероятность передачи, когда они вместе, ничтожно мала", - отметил Мицотакис.Реализация двух новых мер начнется в 6.00 утра субботы, сообщил премьер."Две новых меры будут сопровождаться усилением контроля за соблюдением существующих мер. Владельцы магазинов, которые не соблюдают правила, а также работодатели, не защищающие своих сотрудников, будут наказаны. И, конечно же, удаленная работа будет расширена, где это возможно", - сообщил он.Премьер заявил, что наказание предпринимателей за незаконную деятельность в сфере развлечений будет особенно строгим."Потому что здоровьем нельзя жертвовать на алтаре чьей-то выгоды. И, конечно, не время для тайных вечеринок, когда вирус устраивает вечеринки против нашей жизни", - сказал Мицотакис.Премьер заверил, что правительство продолжит поддерживать предприятия и трудящихся, пострадавших от кризиса в области здравоохранения, но его арсенал не безграничен."Впереди нас ждет трудный квартал. Однако я закончу оптимистичным сообщением. Потому что впервые с начала этих перипетий на горизонте появляется перспектива получения безопасной и эффективной вакцины. И правительство позаботилось о том, чтобы мы получили ее вовремя и сделали ее доступной для всех как можно быстрее", - сказал премьер.Греция в четверг поставила четвертый антирекорд за шесть дней - за сутки выявлены 882 случая инфицирования COVID-19, умерли 15 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 28 216, умерли 549 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580916895.html

https://ria.ru/20201022/sposob-1581060433.html

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580997430.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, греция, в мире