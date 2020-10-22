https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580972998.html

В России разработали стандарт лечения COVID-19 с применением плазмы

Военные врачи разработали стандарт диагностики и лечения коронавирусной инфекции, который включает в том числе методику применения антиковидной плазмы, доложил... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:28

2020-10-22T12:28

2020-10-22T12:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей шойгу

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Военные врачи разработали стандарт диагностики и лечения коронавирусной инфекции, который включает в том числе методику применения антиковидной плазмы, доложил министру обороны РФ генералу армии <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu" target="_blank">Сергею Шойгу</a> начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.Он также рассказал, что благодаря существующему алгоритму оказания медицинской помощи силами специализированных бригад выполнено более 50 санитарно-авиационных эвакуаций военнослужащих в тяжелом состоянии с новой коронавирусной инфекцией, что обеспечило своевременное оказание им специализированной медицинской помощи.В свою очередь, врио начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Сергей Бунин сообщил, что применение иммунной плазмы показало высокие результаты при лечении коронавирусной инфекции. По его словам, новые разработки и методики внедряются в программы подготовки специалистов медицинской службы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580951064.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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