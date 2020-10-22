https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580951064.html
Шойгу заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в армии
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах России "полностью контролируется", заявил в четверг министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:55
2020-10-22T10:55
2020-10-22T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вооруженные силы рф
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах России "полностью контролируется", заявил в четверг министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Всех прибывающих в части и военные организации обследуют на предмет симптомов COVID-19, созданы запасы масок и тестов, действуют 33 лаборатории для ПЦР-исследований военных на предмет коронавируса.По его словам, при проявлении "малейших простудных симптомов" людей переводят на карантин под медицинское наблюдение. Помещения дезинфицируют ежедневно, регулярно идет тестирование даже у тех, у кого нет симптомов COVID-19."Строгое выполнение комплекса мероприятий позволяет контролировать санитарную обстановку в войсках, а также существенно снизить уровень сезонной заболеваемости", - заключил глава Минобороны.Глав Минобороны также рассказал о беспрецедентных мерах для обеспечения безопасности учебного процесса в военных учебных заведениях в связи с ситуацией с коронавирусом."Еще одним важным вопросом остается обеспечение в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России. Во всех учебных заведениях введены ограничительные меры по выходу за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки. Организованы ежедневные медицинские осмотры курсантов и воспитанников", - сказал Шойгу на совещании, посвященном мерам против распространения коронавируса.Он подчеркнул, что учебный процесс проходит дистанционно, офицеры-воспитатели довузовских учреждений постоянно находятся со своими воспитанниками."Осенние каникулярные отпуска с учетом эпидемиологической обстановки в регионах страны будут совмещены с зимними отпусками", - добавил министр.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах России "полностью контролируется", заявил в четверг министр обороны Сергей Шойгу
.
"В Министерстве обороны проводится комплекс профилактических мероприятий по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в ВС РФ полностью контролируется", - сказал Шойгу на тематическом совещании.
Всех прибывающих в части и военные организации обследуют на предмет симптомов COVID-19, созданы запасы масок и тестов, действуют 33 лаборатории для ПЦР-исследований военных на предмет коронавируса.
По его словам, при проявлении "малейших простудных симптомов" людей переводят на карантин под медицинское наблюдение. Помещения дезинфицируют ежедневно, регулярно идет тестирование даже у тех, у кого нет симптомов COVID-19.
"Строгое выполнение комплекса мероприятий позволяет контролировать санитарную обстановку в войсках, а также существенно снизить уровень сезонной заболеваемости", - заключил глава Минобороны.
Глав Минобороны также рассказал о беспрецедентных мерах для обеспечения безопасности учебного процесса в военных учебных заведениях в связи с ситуацией с коронавирусом.
"Еще одним важным вопросом остается обеспечение в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России. Во всех учебных заведениях введены ограничительные меры по выходу за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки. Организованы ежедневные медицинские осмотры курсантов и воспитанников", - сказал Шойгу на совещании, посвященном мерам против распространения коронавируса.
Он подчеркнул, что учебный процесс проходит дистанционно, офицеры-воспитатели довузовских учреждений постоянно находятся со своими воспитанниками.
"Осенние каникулярные отпуска с учетом эпидемиологической обстановки в регионах страны будут совмещены с зимними отпусками", - добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф