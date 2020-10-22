https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580951064.html

Шойгу заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в армии

Ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах России "полностью контролируется", заявил в четверг министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:55

2020-10-22T10:55

2020-10-22T10:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вооруженные силы рф

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах России "полностью контролируется", заявил в четверг министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Всех прибывающих в части и военные организации обследуют на предмет симптомов COVID-19, созданы запасы масок и тестов, действуют 33 лаборатории для ПЦР-исследований военных на предмет коронавируса.По его словам, при проявлении "малейших простудных симптомов" людей переводят на карантин под медицинское наблюдение. Помещения дезинфицируют ежедневно, регулярно идет тестирование даже у тех, у кого нет симптомов COVID-19."Строгое выполнение комплекса мероприятий позволяет контролировать санитарную обстановку в войсках, а также существенно снизить уровень сезонной заболеваемости", - заключил глава Минобороны.Глав Минобороны также рассказал о беспрецедентных мерах для обеспечения безопасности учебного процесса в военных учебных заведениях в связи с ситуацией с коронавирусом."Еще одним важным вопросом остается обеспечение в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России. Во всех учебных заведениях введены ограничительные меры по выходу за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки. Организованы ежедневные медицинские осмотры курсантов и воспитанников", - сказал Шойгу на совещании, посвященном мерам против распространения коронавируса.Он подчеркнул, что учебный процесс проходит дистанционно, офицеры-воспитатели довузовских учреждений постоянно находятся со своими воспитанниками."Осенние каникулярные отпуска с учетом эпидемиологической обстановки в регионах страны будут совмещены с зимними отпусками", - добавил министр.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201021/covid-1580830339.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу