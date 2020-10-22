https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580950558.html
Онищенко заявил, что ситуация вокруг COVID имеет признаки гибридной войны
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ситуация вокруг коронавируса "имеет все признаки гибридной войны", заметив, что летальность при... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:51
2020-10-22T10:51
2020-10-22T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Академик РАН, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> заявил, что ситуация вокруг коронавируса "имеет все признаки гибридной войны", заметив, что летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.Он добавил, что грипп - самая опасная инфекция.Онищенко также выразил надежду, что общее собрание РАН даст научную оценку ситуации с коронавирусом, в специальные органы, в том числе, проанализируют "информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество