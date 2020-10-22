https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580950558.html

Онищенко заявил, что ситуация вокруг COVID имеет признаки гибридной войны

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ситуация вокруг коронавируса "имеет все признаки гибридной войны", заметив, что летальность при... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:51

2020-10-22T10:51

2020-10-22T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Академик РАН, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> заявил, что ситуация вокруг коронавируса "имеет все признаки гибридной войны", заметив, что летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.Он добавил, что грипп - самая опасная инфекция.Онищенко также выразил надежду, что общее собрание РАН даст научную оценку ситуации с коронавирусом, в специальные органы, в том числе, проанализируют "информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество