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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580948418.html
В России за сутки умерли 290 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 290 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 25 242, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:43
2020-10-22T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России подтверждены 290 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 25 242, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 66 смертей подтверждены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 24 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 14 - в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
ростовская область
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коронавирус в россии, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 290 пациентов с коронавирусом

10:43 22.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 290 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 25 242, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 290 летальных случаев... За весь период по России умерло 25 242 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 66 смертей подтверждены в Москве, 24 - в Санкт-Петербурге, 14 - в Ростовской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваРостовская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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