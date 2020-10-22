https://ria.ru/20201022/kontrol-1581055091.html
Власти раскрыли схему отслеживания прибывавших из-за рубежа россиян
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о контроле за прибывающими из-за границы россиянами в начале пандемии... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:01
2020-10-22T18:01
2020-10-22T18:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
туристы
максут шадаев
здоровье - общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a> рассказал о контроле за прибывающими из-за границы россиянами в начале пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Его слова приводятся в исследовании "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", <a href="https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/issledovanie-rankhigs-obshchestvo-i-pandemiya-opyt-i-uroki-borby-s-covid-19-v-rossii/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованном</a> на сайте РАНХиГС."Турист прилетал из любой страны, включал телефон. Соответственно, мы знали, из какой страны он прилетел. Оператор знал эту информацию: номер такой-то, дата регистрации в российской сети такая-то, предыдущая сеть — например, Турция. Далее автоматически телефон ставился на контроль", — сказал он.Шадаев отметил, что операторы связи ежедневно предоставляли властям информацию. Несмотря на это, персональные данные россиян оставались конфиденциальными.Глава Минцифры также объяснил, как отслеживались передвижения вернувшихся из-за границы граждан страны. По его словам, координаты первой ночи в России определялись как место жительства человека, а затем оператор информировал его о нарушении в случае выезда за пределы этой зоны в течение 14 дней. "Если человек не вернулся в зону за какой-то срок либо у него было больше трех нарушений, мы передавали этот номер региону", — заявил Шадаев, подчеркнув, что наказания для нарушителя предусмотрено не было.Министр также отметил, что позже все полученные данные были удалены, а работа системы остановлена.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200805/1575364415.html
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581024058.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туристы, максут шадаев, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
рассказал о контроле за прибывающими из-за границы россиянами в начале пандемии коронавируса
. Его слова приводятся в исследовании "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", опубликованном
на сайте РАНХиГС.
"Турист прилетал из любой страны, включал телефон. Соответственно, мы знали, из какой страны он прилетел. Оператор знал эту информацию: номер такой-то, дата регистрации в российской сети такая-то, предыдущая сеть — например, Турция. Далее автоматически телефон ставился на контроль", — сказал он.
Шадаев отметил, что операторы связи ежедневно предоставляли властям информацию. Несмотря на это, персональные данные россиян оставались конфиденциальными.
Глава Минцифры также объяснил, как отслеживались передвижения вернувшихся из-за границы граждан страны. По его словам, координаты первой ночи в России определялись как место жительства человека, а затем оператор информировал его о нарушении в случае выезда за пределы этой зоны в течение 14 дней.
"Если человек не вернулся в зону за какой-то срок либо у него было больше трех нарушений, мы передавали этот номер региону", — заявил Шадаев, подчеркнув, что наказания для нарушителя предусмотрено не было.
Министр также отметил, что позже все полученные данные были удалены, а работа системы остановлена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.