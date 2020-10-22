https://ria.ru/20201022/klimt-1580847686.html

Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили

Украденную картину Густава Климта "Портрет женщины" (1916-1917), которую нашли в прошлом году, представят на выставке в той же галерее Риччи Одди в Пьяченце, из РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T07:38

2020-10-22T07:38

2020-10-22T07:41

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Украденную картину Густава Климта "Портрет женщины" (1916-1917), которую нашли в прошлом году, представят на выставке в той же галерее Риччи Одди в Пьяченце, из которой она была похищена, <a href="https://www.artnews.com/art-news/news/klimt-stolen-painting-ricci-oddi-modern-art-gallery-1234574411/" target="_blank">сообщает</a> Art News. Полотно можно будет увидеть с 28 ноября, правда находится она будет в защитном футляре.Картину, которая исчезла 23 года назад, <a href="https://ria.ru/20191211/1562256011.html" target="_blank">нашел</a> в декабре прошлого года садовник в зарослях плюща около той же самой галереи.Журналист газеты Liberta Эрманно Мариани позже заявил, что получил письмо от организаторов кражи о том, что они таким образом собирались вернуть картину, сделав "подарок городу". Они также сообщали, что положили ее в тайник под плющом через четыре года после похищения. Не исключено, что их признание связано с истечением срока давности преступления.Уже запланирована онлайн-трансляция возвращения работы в "родные" стены. Ожидается, что в течение ближайших двух лет "Потрет женщины" примет участие в четырех выставках галереи Риччи Одди.Перед кражей в 1997 году эксперты провели исследование, выявившее, что на полотне ранее был еще один портрет, который Климт позже "переписал".

https://ria.ru/20180213/1514551443.html

пьяченца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, пьяченца