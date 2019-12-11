В Италии в стене нашли украденную картину Климта "Портрет женщины"

РИМ, 11 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Картина австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины", считающаяся украденной с 1997 года, найдена рабочими в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце, откуда она и пропала, рассказали РИА Новости в полиции итальянского города.

По словам представителя полиции, картина была обнаружена в черном мешке в перегородке между внешних стен галереи. На нишу наткнулись рабочие, которые проводили чистку стен от плюща.

"Плющ и скрывал эту полость. Возможно, этот мешок оставался на том же месте с 1997 года", - сказал сотрудник пресс-службы. Он подчеркнул, что на данном этапе пока рано делать предположения, действительно ли речь идет об оригинале Климта, так как картина уже отдана на экспертизу. "Мы не можем судить об аутентичности, потому что все, что может быть сказано по этому поводу, не сопровождается каким-либо исследованиями", - сказал собеседник агентства.

"Портрет женщины" входит в список самых разыскиваемых произведений мирового искусства.

Небольшая картина в зеленых тонах попала на первые полосы газет за год до пропажи. В 1996 году 18-летняя студентка, листая каталог работ Климата в галерее, обратила внимание на другой женский портрет, который после 1912 года никто не видел. Как показал проведенный в местной больнице рентген и последующие исследования, Климт переписал более раннюю картину, на которой предположительно была изображена его ушедшая из жизни муза Мария Мунк. Новый вариант картины, написанной между 1916-1918 годами, довольно скоро приобрел итальянский коллекционер Риччи Одди.

Впрочем, предстать перед публикой с заново обретенной историй "Женскому портрету" было не суждено. В феврале 1997 года, незадолго до открытия выставки, посвященной Климту, картину украли. В условиях начавшегося ремонта и суматохи вокруг организации показа пропажу полотна заметили спустя несколько дней. Основная версия кражи строилась вокруг найденной на крыше рамы, которая дала основания полагать, что картину вытащили наверх при помощи удочки, однако не исключено, что воры зашли в галерею с парадного входа – до сих пор неясно, сработала ли устаревшая сигнализация. В 2016 году в расследовании появились новые подробности в виде обнаруженных на раме образцов ДНК, однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.

Спустя полтора месяца после кражи директору галереи сообщили об обнаружении картины на итальянско-французской границе. Пакет, в котором она была перехвачена, предназначался беглому бывшему премьер-министру Италии Беттино Кракси, который до конца своих дней скрывался в Тунисе от итальянской тюрьмы. Однако вновь обретенный портрет оказался подделкой, по всей видимости, опального политика либо пытались подставить, либо обмануть его самого, продав фальшивку с родины. Подделками были признаны и другие найденные впоследствии копии портрета Климта.