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Туризм
https://ria.ru/20201022/kitay-1581045120.html
Китай не откроется для туристов в этом зимнем сезоне
В ближайшие месяц российские туристы не смогут отправиться в Китай, нашей стране также, скорее всего, не стоит ожидать гостей из Поднебесной, сообщает... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:31
2020-10-22T17:31
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
аэрофлот
москва
китай
шанхай
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>В ближайшие месяц российские туристы не смогут отправиться в Китай, нашей стране также, скорее всего, не стоит ожидать гостей из Поднебесной, <a href="https://www.tourdom.ru/news/kitay-ne-planiruet-puskat-inostrannykh-turistov-i-vozobnovlyat-gruppovye-turpoezdki-v-zimnem-sezone.html" target="_blank">сообщает </a>TourDom.ru. Министерство культуры и туризма Китая опубликовало официальное распоряжение о дальнейшем усилении профилактики и борьбы с осенне-зимними эпидемиями. Среди прочего там содержится намерение не возобновлять работу туркомпаний и онлайн-турагентств по организации групповых и пакетных туров, как въездных, так и выездных. Вместо этого рекомендуется сосредоточиться на внедрении усовершенствованных санитарных стандартов в достопримечательностях, звездных отелях и туристических агентствах.Чиновники мотивировали такое решение "продолжающимся распространением коронавирусной инфекции по всему миру и все еще существующим риском спорадических случаев и местных вспышек в ближайшее время, особенно осенью и зимой".Таким образом, надежды на скорое возобновление туристических поездок россиян в Китай, как и на скорое возобновление приезда гостей из Поднебесной в Россию, высказанные в последнее время некоторыми наблюдателями, вряд ли оправданы.Недавно китайские власти до 26 ноября <a href="https://ria.ru/20201013/reys-1579507705.html" target="_blank">запретили</a> "Аэрофлоту" выполнять даже так называемые гуманитарные рейсы из-за коронавируса, обнаруженного у 11 пассажиров, прибывших в начале октября из Москвы в Шанхай.
https://ria.ru/20200926/nikulin-1577777765.html
москва
китай
шанхай
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, аэрофлот, москва, китай, шанхай

Китай не откроется для туристов в этом зимнем сезоне

17:31 22.10.2020
 
© AP Photo / Ng Han GuanТуристы на участке Великой китайской стены Бадалин
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В ближайшие месяц российские туристы не смогут отправиться в Китай, нашей стране также, скорее всего, не стоит ожидать гостей из Поднебесной, сообщает TourDom.ru.
Министерство культуры и туризма Китая опубликовало официальное распоряжение о дальнейшем усилении профилактики и борьбы с осенне-зимними эпидемиями. Среди прочего там содержится намерение не возобновлять работу туркомпаний и онлайн-турагентств по организации групповых и пакетных туров, как въездных, так и выездных. Вместо этого рекомендуется сосредоточиться на внедрении усовершенствованных санитарных стандартов в достопримечательностях, звездных отелях и туристических агентствах.
Чиновники мотивировали такое решение "продолжающимся распространением коронавирусной инфекции по всему миру и все еще существующим риском спорадических случаев и местных вспышек в ближайшее время, особенно осенью и зимой".
Таким образом, надежды на скорое возобновление туристических поездок россиян в Китай, как и на скорое возобновление приезда гостей из Поднебесной в Россию, высказанные в последнее время некоторыми наблюдателями, вряд ли оправданы.
Недавно китайские власти до 26 ноября запретили "Аэрофлоту" выполнять даже так называемые гуманитарные рейсы из-за коронавируса, обнаруженного у 11 пассажиров, прибывших в начале октября из Москвы в Шанхай.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмАэрофлотМоскваКитайШанхай
 
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