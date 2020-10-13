https://ria.ru/20201013/reys-1579507705.html

Китай запретил на месяц рейс "Аэрофлота" в Шанхай из-за COVID-19

Управление гражданской авиации КНР еще на месяц запретило авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва – Шанхай из-за 11 случаев COVID-19, выявленных у... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T05:32

2020-10-13T05:32

2020-10-13T05:32

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<strong>ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Управление гражданской авиации КНР еще на месяц запретило авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" выполнять рейс <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> – <a href="http://ria.ru/location_Shanghai/" target="_blank" data-auto="true">Шанхай</a> из-за 11 случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 9 октября, следует из заявления правительства Шанхая.Ранее власти <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> запретили "Аэрофлоту" с 19 октября на одну неделю выполнение рейсов Москва-Шанхай из-за восьми случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 от 2 октября.Решение было принято в связи с тем, что количество пассажиров с положительным тестом на COVID-19 рейса SU208 превысило пять человек.В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.Авиакомпаниям необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю. Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, полеты приостанавливаются на четыре недели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579371291.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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