https://ria.ru/20201022/khristiane-1580992863.html

Положение христиан на Ближнем Востоке не улучшается, заявили в РАРС

С 2015 года, когда на положение гонимых на Ближнем Востоке христиан обратило внимание международное сообщество, их положение не улучшилось, заявил председатель... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:40

2020-10-22T13:40

2020-10-22T13:40

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

александр кудрявцев

сомали

сирия

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ватикан

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> С 2015 года, когда на положение гонимых на Ближнем Востоке христиан обратило внимание международное сообщество, их положение не улучшилось, заявил председатель Совета Российской ассоциации религиозных свобод (РАРС) Александр Кудрявцев.В четверг РАРС представляет ежегодный доклад о религиозных свободах в мире. Он стал уже шестым и охватывает период с августа 2019 по май 2020 года."К сожалению, и сегодня по истечении нескольких лет ситуацию с положением христиан в регионе нельзя назвать нормальной. В прошлом году представители РАРС посетили Сирию с гуманитарной миссией и убедились, в каких сложных условиях проживают там люди", - отметил Кудрявцев.По его словам, в 2015 году по инициативе России, Ливана и Ватикана на полях 28-й сессии Совета по правам человека ООН 65 государств приняли заявление в поддержку христиан и других общин, особенно на Ближнем Востоке, где они подверглись гонениям со стороны террористов. Это касается как христиан, которые покинули места своего проживания, так и оставшихся там мусульман.Кудрявцев привел данные известной международной правозащитной организации Open doors, по которым более 200 миллионов христиан подвергается гонениям. Хуже всего, согласно этим данным, ситуация складывается в КНДР, Сомали, Пакистане, Афганистане, Индии, а также ряде других стран.Как отметил Кудрявцев, проблемы с деятельностью христианских церквей, в том числе и православной, есть даже в КНР.

https://ria.ru/20200926/khristianstvo-1577815761.html

https://ria.ru/20190918/1558783872.html

сомали

сирия

ватикан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, александр кудрявцев, сомали, сирия, оон, ватикан