https://ria.ru/20201022/kholms-1580866736.html

Теперь мы идем к вам. Шерлок Холмс возвращается в Россию

Очередной отечественный вариант приключений великого детектива выходит в Сети. О том, как новые похождения знаменитого сыщика впишутся в мировую шерлокиану и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Павел Сурков. </strong>Очередной отечественный вариант приключений великого детектива выходит в Сети. О том, как новые похождения знаменитого сыщика впишутся в мировую шерлокиану и почему нужно внимательно следить за историями героев, — в материале РИА Новости. Холмс, откуда вы знаете русский?Согласно Конан Дойлю, Шерлок Холмс в России был, правда, еще задолго до знакомства с Ватсоном. О некоем "происшествии с русской старухой" он вскользь упомянул доктору, разгребая однажды архив. Это позволило многочисленным продолжателям дела Конан Дойля (а таких авторов уже сотни) создавать собственные варианты неизвестных приключений Холмса — в том числе и в России.Сюжет сериала несколько отходит от привычной линии, представляя новый — и весьма неожиданный — поворот в истории знаменитого сыщика. Начинается все как расследование тайны Джека Потрошителя, за которым в Лондоне гоняются Холмс (Максим Матвеев) и Ватсон. Однако преступник оказывается хитрей и коварней: он не просто ускользает от сыщика, но еще и тяжело ранит доктора, и Холмс на некоторое время лишается верного спутника. Снова напав на след Потрошителя, он выясняет, что тот скрылся в России. И Холмс отправляется в Санкт-Петербург, чтобы настигнуть преступника.Но не волнуйтесь — совсем один он не останется. В России сыщик познакомится с врачом Карцевым (Владимир Мишуков), который заменит ему Ватсона в опасных приключениях. Впрочем, придется британцу столкнуться и с российской полицией — а она, как и английский Скотленд-Ярд, не всегда может распутать преступление — и ей точно понадобится помощь частного детектива. Начальник полицейского участка с говорящей фамилией Трудный (Павел Майков) вообще не верит в талант Холмса, а обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов) видит в нем опасного соперника.Словом, Холмсу без Ватсона в далекой стране придется нелегко, несмотря на прекрасное знание языка (Максим Матвеев говорит с милым забавным акцентом, вокруг которого строятся несколько сценарных поворотов). Не обойдется и без романтической линии: на пути сыщика возникнет красавица Софья (Ирина Старшенбаум). Не стоит думать, что сюжет ограничится поимкой лишь одного Потрошителя. За сезон героям предстоит распутать не одно дело, которые каким-то образом еще и связаны друг с другом. Петербургские тайны Холмса"Шерлока в России" точно не следует сравнивать ни с одним из предыдущих киновоплощений Холмса. Если знаменитые фильмы Игоря Масленникова придерживались сюжета книг Конан Дойля и были в некотором роде эталонной экранизацией, а недавний сериал с Игорем Петренко и Андреем Паниным стал скорее фантазией "по мотивам", то сейчас перед нами — совершенно самостоятельный сюжет. Да, Холмс попадает в атмосферу России конца XIX века — и это в известном смысле постмодернизм. Так что пусть вас не удивляет, когда в сериале вдруг начнут появляться знакомые персонажи, словно возникшие из культурного кода того времени. Чего стоит, например, милая юная барышня Неточка, чуть не оказавшаяся на панели, но сумевшая неоценимо помочь Холмсу.Если искать аллюзии в мировой киношерлокиане, то этот сериал больше всего визуально напоминает версию Гая Ричи. Здесь Шерлок тоже молодой, отважный и рефлексирующий человек, которого мучают тайны прошлого. Он не лишен чувств и, несмотря на некоторую механистичность мышления, вполне способен на яркие их проявления. С Карцевым, в прошлом которого прячется не один скелет в шкафу, Холмс составляет довольно органичную пару. Они постепенно притираются друг к другу, проникаются доверием и открывают те самые коварные секреты из прошлого (не забывая при этом распутывать клубок зловещих сегодняшних тайн).Эстетика сериала — очень яркая, это своеобразный кинокомикс с выпуклыми и запоминающимися образами, причем персонажи второго плана порой даже затмевают главных героев. Очень хорош Павел Майков, которого со времен "Бригады" начали подзабывать, но его простоватый полицмейстер, мечтающий выбиться в писатели, запоминается сразу же и, безусловно, украшает сериал. Да и таинственный и немного вычурный Знаменский — тоже весьма неожиданный герой, не говоря уже о докторе Карцеве, за историей которого следить иногда даже интереснее, чем за раскрытием очередного детективного дела.Ну а кроме того, планируется не только киношное, но и вполне себе материальное продолжение приключений Холмса. Создатели сериала собираются провести в конце октября в Москве самый настоящий городской квест, в котором любой участник сможет разрешить уникальные детективные загадки, косвенно связанные с сюжетом фильма. Так что — смотрим первые серии чрезвычайно внимательно и готовимся погрузиться в атмосферу реального детектива.Если не сравнивать этот сериал с классическим "Холмсом", можно заверить: перед нами новый ход в отечественном сериалостроении — атмосферный детектив "по мотивам". Вот, собственно, ради этого ощущения тайны (порой довольно пугающей), ну и новых приключений Холмса сериал и стоит смотреть.<em>Премьера — 22 октября в видеосервисе START.</em>

https://ria.ru/20200719/1574507027.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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