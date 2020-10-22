https://ria.ru/20201022/kartrayt-1581042699.html

Мать рэпера Картрайта подала документы на опеку над внуком

Мать найденного расчлененным в своей квартире в Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Валентина Юшко обратилась в органы опеки и к... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:21

2020-10-22T17:21

2020-10-22T17:21

марина кохал

гибель украинского рэпера в петербурге

энди картрайт

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Мать найденного расчлененным в своей квартире в Петербурге рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (настоящее имя - Александр Юшко) Валентина Юшко обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену с заявлением о передаче ей опеки над внуком, который до этого находился с другой бабушкой, подозреваемой в соучастии в убийстве, сообщил адвокат семьи погибшего Антон Кобит."Обращение в органы опеки, комитет по социальной политике и детскому омбудсмену в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> подано с просьбой о передаче опеки над внуком Валентине Юшко. Аналогичные заявления поданы в органы опеки Украины", - сказал РИА Новости Антон Кобит.По словам адвоката, речь идет об оформлении предварительной опеки на время, пока мама мальчика находится под следствием и в отношении нее не вынесен приговор. Защитник отметил, что и дальнейшая опека, по его мнению, должна быть у бабушки Валентины Юшко.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, жена рэпера Энди Картрайта <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a> не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу". Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.Четырнадцатого октября была задержана мама Марины Кохал Елена по подозрению в соучастии в убийстве. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но 19 октября отказалось от инициирования избрания меры пресечения в ее отношении из-за плохого самочувствия. Органы опеки изъяли двухлетнего сына Марины Кохал и Александра Юшко, который это время находился с Еленой Кохал, сейчас он находится в больнице на обследовании.Ранее сообщалось, что городской суд оставил без изменения решение районного суда об аресте Кохал на два месяца по обвинению в убийстве мужа.

https://ria.ru/20201022/kartrayt-1581017726.html

https://ria.ru/20201014/rebenok-1579809069.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия