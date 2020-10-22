Мать рэпера Картрайта подала документы на опеку над внуком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Мать найденного расчлененным в своей квартире в Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Валентина Юшко обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену с заявлением о передаче ей опеки над внуком, который до этого находился с другой бабушкой, подозреваемой в соучастии в убийстве, сообщил адвокат семьи погибшего Антон Кобит.
"Обращение в органы опеки, комитет по социальной политике и детскому омбудсмену в Санкт-Петербурге подано с просьбой о передаче опеки над внуком Валентине Юшко. Аналогичные заявления поданы в органы опеки Украины", - сказал РИА Новости Антон Кобит.
По словам адвоката, речь идет об оформлении предварительной опеки на время, пока мама мальчика находится под следствием и в отношении нее не вынесен приговор. Защитник отметил, что и дальнейшая опека, по его мнению, должна быть у бабушки Валентины Юшко.
По данным СК, жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу". Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
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Четырнадцатого октября была задержана мама Марины Кохал Елена по подозрению в соучастии в убийстве. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но 19 октября отказалось от инициирования избрания меры пресечения в ее отношении из-за плохого самочувствия. Органы опеки изъяли двухлетнего сына Марины Кохал и Александра Юшко, который это время находился с Еленой Кохал, сейчас он находится в больнице на обследовании.
Ранее сообщалось, что городской суд оставил без изменения решение районного суда об аресте Кохал на два месяца по обвинению в убийстве мужа.