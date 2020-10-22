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https://ria.ru/20201022/kareliya-1580953840.html
Эксперты рассказали, сколько стоит встретить Новый год в Карелии
Стоимость новогодних туров в Карелию начинается от девяти тысяч рублей на человека и включает проживание, экскурсионную программу, транспортные услуги (без... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:22
2020-10-22T12:22
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новости - туризм
новый год
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Стоимость новогодних туров в Карелию начинается от девяти тысяч рублей на человека и включает проживание, экскурсионную программу, транспортные услуги (без стоимости дороги), <u><a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53049.html">сообщает</a></u> АТОР. Короткие экскурсионные туры в Карелию с отправлением из Санкт-Петербурга стартуют в среднем от шести тысяч рублей на человека. Предлагают компании отправиться и в двухдневное путешествие "В гости к карельскому Деду Морозу", заплатив от 11 900 рублей на человека (без стоимости дороги).Туроператоры рассказывают, что заявки от клиентов по Карелии на зимние праздники есть, но пока их в несколько раз меньше, чем было годом ранее.По мнению экспертов, возможно, объемы продаж возрастут в связи с проведением второго этапа акции по возврату туристического кешбэка. Активизации спроса на новогодний период можно ждать в середине ноября или уже в начале декабря.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
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цены, туры, дед мороз, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, санкт-петербург, республика карелия, отдых

Эксперты рассказали, сколько стоит встретить Новый год в Карелии

12:22 22.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВ питомнике ездовых собак в Карелии
В питомнике ездовых собак в Карелии - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Стоимость новогодних туров в Карелию начинается от девяти тысяч рублей на человека и включает проживание, экскурсионную программу, транспортные услуги (без стоимости дороги), сообщает АТОР.
Короткие экскурсионные туры в Карелию с отправлением из Санкт-Петербурга стартуют в среднем от шести тысяч рублей на человека.
Предлагают компании отправиться и в двухдневное путешествие "В гости к карельскому Деду Морозу", заплатив от 11 900 рублей на человека (без стоимости дороги).
Туроператоры рассказывают, что заявки от клиентов по Карелии на зимние праздники есть, но пока их в несколько раз меньше, чем было годом ранее.
По мнению экспертов, возможно, объемы продаж возрастут в связи с проведением второго этапа акции по возврату туристического кешбэка. Активизации спроса на новогодний период можно ждать в середине ноября или уже в начале декабря.
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