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В Карабахе сообщили о гибели 26 военных
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обнародовало в четверг второй за сутки список погибших военнослужащих с 26 фамилиями. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:53
2020-10-22T22:53
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (<a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>) обнародовало в четверг второй за сутки список погибших военнослужащих с 26 фамилиями.Согласно опубликованным спискам минобороны непризнанной НКР, в среду число погибших военных составляло 833. В четверг днем оборонное ведомство сообщило о 40 погибших за сутки, а вечером опубликовало еще один список с фамилиями 26 погибших.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе сообщили о гибели 26 военных

22:53 22.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители поселка Сафарли в Агдамском районе Азербайджана у поврежденного после обстрела дома
Жители поселка Сафарли в Агдамском районе Азербайджана у поврежденного после обстрела дома - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обнародовало в четверг второй за сутки список погибших военнослужащих с 26 фамилиями.
Согласно опубликованным спискам минобороны непризнанной НКР, в среду число погибших военных составляло 833. В четверг днем оборонное ведомство сообщило о 40 погибших за сутки, а вечером опубликовало еще один список с фамилиями 26 погибших.
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Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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