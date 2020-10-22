https://ria.ru/20201022/karabakh-1581101580.html

Армения прокомментировала слова Путина о пяти тысячах погибших в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян считает, что президент РФ Владимир Путин озвучил в четверг обобщенные цифры по жертвам в Карабахе. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:36

2020-10-22T22:36

2020-10-22T22:41

арцрун ованнисян

нагорный карабах

азербайджан

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> считает, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> озвучил в четверг обобщенные цифры по жертвам в Карабахе.В четверг Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", заявил, что в результате эскалации конфликта много потерь с обеих сторон. Он отметил, что по российским данным с обеих сторон конфликта в Карабахе более 2 тысяч погибших, а общее число погибших приближается уже к 5 тысячам."Разве не ясно из заявления, что даны обобщенные цифры? Не могли президентом России быть озвучены конкретные цифры, это исключено. Однозначно, что потери противника – ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и воюющих на их стороне групп боевиков – в несколько раз больше чем наши. Это абсолютная истина", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Raffi_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Ованнисян</a> в ходе брифинга.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире