Путин о Карабахе: "Россия чувствует особую ответственность"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители поселка Сафарли в Агдамском районе Азербайджана у поврежденного после обстрела дома
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия чувствует на себе особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей требуется поддержка, в том числе со стороны США и Франции, ответа на вопрос, нужно ли менять формат группы по ситуации в этом регионе, нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У меня нет ответа на ваш вопрос (надо ли менять формат группы по урегулированию в Карабахе), к сожалению. В силу целого ряда объективных причин, не потому, что хочу выпячивать роль России, мы же все понимаем, Россия здесь рядом, это наши соседи, у нас особые отношения с этими странами, с этими народами. Влияние есть очень мощное",- сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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Он отметил, что связи России с Арменией и Азербайджаном сильно отличаются от взаимодействия этих стран с США И Турцией. "Поэтому, конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность, и в этой связи должны вести себя очень аккуратно. Но в этом контексте для нас очень важна поддержка и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Франции, и со стороны других участников группы",- подчеркнул Путин.
"Надо ли что-то в этой связи менять? Я не знаю. Может быть, можно как-то формат немножко изменить", - сказал президент РФ.
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