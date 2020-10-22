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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1581084834.html
Путин о Карабахе: "Россия чувствует особую ответственность"
Россия чувствует на себе особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей требуется поддержка, в том числе со стороны США и Франции, ответа на вопрос, РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:15
2020-10-22T20:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
выступление путина на заседании валдайского клуба
нагорный карабах
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия чувствует на себе особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей требуется поддержка, в том числе со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, ответа на вопрос, нужно ли менять формат группы по ситуации в этом регионе, нет, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что связи России с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> сильно отличаются от взаимодействия этих стран с США И <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>. "Поэтому, конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность, и в этой связи должны вести себя очень аккуратно. Но в этом контексте для нас очень важна поддержка и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Франции, и со стороны других участников группы",- подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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выступление путина на заседании валдайского клуба, нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Путин о Карабахе: "Россия чувствует особую ответственность"

20:15 22.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители поселка Сафарли в Агдамском районе Азербайджана у поврежденного после обстрела дома
Жители поселка Сафарли в Агдамском районе Азербайджана у поврежденного после обстрела дома - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия чувствует на себе особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей требуется поддержка, в том числе со стороны США и Франции, ответа на вопрос, нужно ли менять формат группы по ситуации в этом регионе, нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У меня нет ответа на ваш вопрос (надо ли менять формат группы по урегулированию в Карабахе), к сожалению. В силу целого ряда объективных причин, не потому, что хочу выпячивать роль России, мы же все понимаем, Россия здесь рядом, это наши соседи, у нас особые отношения с этими странами, с этими народами. Влияние есть очень мощное",- сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

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Он отметил, что связи России с Арменией и Азербайджаном сильно отличаются от взаимодействия этих стран с США И Турцией. "Поэтому, конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность, и в этой связи должны вести себя очень аккуратно. Но в этом контексте для нас очень важна поддержка и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Франции, и со стороны других участников группы",- подчеркнул Путин.

"Надо ли что-то в этой связи менять? Я не знаю. Может быть, можно как-то формат немножко изменить", - сказал президент РФ.

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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВыступление Путина на заседании Валдайского клубаНагорный КарабахВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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