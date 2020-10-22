https://ria.ru/20201022/karabakh-1581084834.html

Путин о Карабахе: "Россия чувствует особую ответственность"

Россия чувствует на себе особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей требуется поддержка, в том числе со стороны США и Франции, ответа на вопрос, РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:15

2020-10-22T20:15

2020-10-22T20:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

выступление путина на заседании валдайского клуба

нагорный карабах

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия чувствует на себе особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей требуется поддержка, в том числе со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, ответа на вопрос, нужно ли менять формат группы по ситуации в этом регионе, нет, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что связи России с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> сильно отличаются от взаимодействия этих стран с США И <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>. "Поэтому, конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность, и в этой связи должны вести себя очень аккуратно. Но в этом контексте для нас очень важна поддержка и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Франции, и со стороны других участников группы",- подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире