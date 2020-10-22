Путин призвал дипломатически решить конфликт в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Позиции РФ и Турции не всегда совпадают, в частности, по ситуации на Южном Кавказе, однако если переговоры по Карабаху в течение 30 лет не дают результата, это не значит, что нужно начать стрелять, Москва выступает за политическое урегулирование, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это последовательная позиция (президента Турции), он не признает Крым, он не признает Нагорный Карабах. Но с нашей стороны что? Надо настойчиво работать со всеми, набраться терпения, что мы и делаем, и доказывать всем, что наша позиция является правильной, и мы ее будем отстаивать. А там, где наши позиции и наши подходы не совпадают, надо искать компромисс", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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"Вот, например, я так понимаю, что по ситуации на Южном Кавказе все-таки наши позиции не совпадают, потому что мы полагаем, что все-таки решать спорные вопросы подобного рода надо не с помощью силы, не с помощью оружия, а в дипломатическом ключе, за столом переговоров. Да, конечно, можно сказать, что уже 30 лет идут переговоры, а толку никакого нет. Ну что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять", - добавил российский лидер.