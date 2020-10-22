Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1581082370.html
Путин призвал дипломатически решить конфликт в Карабахе
Позиции РФ и Турции не всегда совпадают, в частности, по ситуации на Южном Кавказе, однако если переговоры по Карабаху в течение 30 лет не дают результата, это... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:57
2020-10-22T19:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
владимир путин
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073996_0:0:2830:1591_1400x0_80_0_0_a248f9f6339ea18fd6a2a4ee2905d54d.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Позиции РФ и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> не всегда совпадают, в частности, по ситуации на Южном Кавказе, однако если переговоры по Карабаху в течение 30 лет не дают результата, это не значит, что нужно начать стрелять, Москва выступает за политическое урегулирование, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Это последовательная позиция (президента Турции), он не признает Крым, он не признает <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>. Но с нашей стороны что? Надо настойчиво работать со всеми, набраться терпения, что мы и делаем, и доказывать всем, что наша позиция является правильной, и мы ее будем отстаивать. А там, где наши позиции и наши подходы не совпадают, надо искать компромисс", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073996_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_694506d0f9a2baed20532e5b576e6be4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

Путин призвал дипломатически решить конфликт в Карабахе

19:57 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Позиции РФ и Турции не всегда совпадают, в частности, по ситуации на Южном Кавказе, однако если переговоры по Карабаху в течение 30 лет не дают результата, это не значит, что нужно начать стрелять, Москва выступает за политическое урегулирование, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это последовательная позиция (президента Турции), он не признает Крым, он не признает Нагорный Карабах. Но с нашей стороны что? Надо настойчиво работать со всеми, набраться терпения, что мы и делаем, и доказывать всем, что наша позиция является правильной, и мы ее будем отстаивать. А там, где наши позиции и наши подходы не совпадают, надо искать компромисс", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта

"Вот, например, я так понимаю, что по ситуации на Южном Кавказе все-таки наши позиции не совпадают, потому что мы полагаем, что все-таки решать спорные вопросы подобного рода надо не с помощью силы, не с помощью оружия, а в дипломатическом ключе, за столом переговоров. Да, конечно, можно сказать, что уже 30 лет идут переговоры, а толку никакого нет. Ну что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять", - добавил российский лидер.

 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
Лента новостейМолния