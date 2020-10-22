https://ria.ru/20201022/karabakh-1581082370.html

Путин призвал дипломатически решить конфликт в Карабахе

Позиции РФ и Турции не всегда совпадают, в частности, по ситуации на Южном Кавказе, однако если переговоры по Карабаху в течение 30 лет не дают результата, это... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:57

2020-10-22T19:57

2020-10-22T19:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

владимир путин

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Позиции РФ и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> не всегда совпадают, в частности, по ситуации на Южном Кавказе, однако если переговоры по Карабаху в течение 30 лет не дают результата, это не значит, что нужно начать стрелять, Москва выступает за политическое урегулирование, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Это последовательная позиция (президента Турции), он не признает Крым, он не признает <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>. Но с нашей стороны что? Надо настойчиво работать со всеми, набраться терпения, что мы и делаем, и доказывать всем, что наша позиция является правильной, и мы ее будем отстаивать. А там, где наши позиции и наши подходы не совпадают, надо искать компромисс", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире