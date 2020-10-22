Путин прокомментировал споры Турции и Франции по Карабаху
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о противоречиях между Турцией и Францией по Нагорному Карабаху.
"Что касается споров внутренних в НАТО, споров между Турцией и Францией, мы никогда не злоупотребляли трениями, которые возникают между другими государствами. У нас устойчивые хорошие, ну я бы не сказал, пока полноценные, но все-таки имеющие хорошие перспективы и, во всяком случае, хорошую предысторию отношения с Францией. У нас нарастает объем сотрудничества с Турцией, Турция вообще наш сосед", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что Турция и Франция - такие государства, которые в состоянии отрегулировать отношения между собой.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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