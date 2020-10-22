https://ria.ru/20201022/karabakh-1581078668.html

Путин прокомментировал споры Турции и Франции по Карабаху

Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о противоречиях между Турцией и Францией по Нагорному... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:39

2020-10-22T19:39

2020-10-22T19:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

нагорный карабах

владимир путин

франция

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581066431_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_b7c3ba8da0fe10464f37103cce87afa9.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>, говоря о противоречиях между <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турцией</a> и <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Францией</a> по Нагорному Карабаху.Путин отметил, что Турция и Франция - такие государства, которые в состоянии отрегулировать отношения между собой.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201007/karabakh-1578681318.html

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

россия

нагорный карабах

франция

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, нагорный карабах, владимир путин, франция, турция, в мире