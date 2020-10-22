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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1581078668.html
Путин прокомментировал споры Турции и Франции по Карабаху
Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о противоречиях между Турцией и Францией по Нагорному... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:39
2020-10-22T19:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
нагорный карабах
владимир путин
франция
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>, говоря о противоречиях между <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турцией</a> и <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Францией</a> по Нагорному Карабаху.Путин отметил, что Турция и Франция - такие государства, которые в состоянии отрегулировать отношения между собой.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201007/karabakh-1578681318.html
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
россия
нагорный карабах
франция
турция
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, нагорный карабах, владимир путин, франция, турция, в мире

Путин прокомментировал споры Турции и Франции по Карабаху

19:39 22.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о противоречиях между Турцией и Францией по Нагорному Карабаху.

"Что касается споров внутренних в НАТО, споров между Турцией и Францией, мы никогда не злоупотребляли трениями, которые возникают между другими государствами. У нас устойчивые хорошие, ну я бы не сказал, пока полноценные, но все-таки имеющие хорошие перспективы и, во всяком случае, хорошую предысторию отношения с Францией. У нас нарастает объем сотрудничества с Турцией, Турция вообще наш сосед", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что Турция и Франция - такие государства, которые в состоянии отрегулировать отношения между собой.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 17:36Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Глава МИД Франции заявил о вовлеченности Турции в конфликт в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВыступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинФранцияТурцияВ мире
 
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