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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1581077679.html
Путин заявил об особом значении урегулирования в Карабахе для России
Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашим друзьями, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:35
2020-10-22T21:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашим друзьями, сказал президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.По его словам, для россиян "все это живое"."У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580116471.html
россия
нагорный карабах
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Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья"
Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья", на заседании клуба "Валдай"
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин заявил об особом значении урегулирования в Карабахе для России

19:35 22.10.2020 (обновлено: 21:44 22.10.2020)
 
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашим друзьями, сказал президент России Владимир Путин.

"Для нас это особая ситуация. Да, создана группа в 92-м, по-моему, году, Россия, Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию переговорного процесса. Я уверен на 100%, что все участники процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не заинтересован, как Россия",- сказал Путин, выступая в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, для россиян "все это живое".
"У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками ", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВыступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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