https://ria.ru/20201022/karabakh-1581077679.html
Путин заявил об особом значении урегулирования в Карабахе для России
Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашим друзьями, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:35
2020-10-22T19:35
2020-10-22T21:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашим друзьями, сказал президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.По его словам, для россиян "все это живое"."У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580116471.html
россия
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья"
Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья", на заседании клуба "Валдай"
2020-10-22T19:35
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PT1M23S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, нагорный карабах, владимир путин, в мире