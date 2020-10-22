https://ria.ru/20201022/karabakh-1581077679.html

Путин заявил об особом значении урегулирования в Карабахе для России

Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашим друзьями, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:35

2020-10-22T19:35

2020-10-22T21:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашим друзьями, сказал президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.По его словам, для россиян "все это живое"."У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580116471.html

россия

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья" Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья", на заседании клуба "Валдай" 2020-10-22T19:35 true PT1M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, нагорный карабах, владимир путин, в мире