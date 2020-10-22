Путин рассказал, что находится в тесном контакте с Алиевым и Пашиняном
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по Нагорному Карабаху, по словам российского лидера, в день он несколько раз говорит по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
"Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс (по Нагорному Карабаху - ред.) был найден", - отметил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Как вы знаете, я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном. В день по несколько раз говорю с ними по телефону. По несколько раз в день", - рассказал Путин.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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