https://ria.ru/20201022/karabakh-1581069489.html
Путин указал на особые связи России с Арменией и Азербайджаном
Россия всегда имела особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:59
2020-10-22T18:59
2020-10-22T19:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
выступление путина на заседании валдайского клуба
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия всегда имела особые связи не только с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>, но и с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Начнем с начала, с <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> и кого поддерживаем. Вы сказали, что у России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно", - отметил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире