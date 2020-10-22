Баку выдвинет условия для введения наблюдателей в Карабах
13:35 22.10.2020 (обновлено: 14:06 22.10.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео
АКУ, 22 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не отвергает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия.
"В принципе, мы это (введение наблюдателей и миротворцев – ред.) не отвергаем. Однако, безусловно, выдвинем свои условия, когда придет время", - сказал Алиев в интервью японской газете "Nikkei".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
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Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт
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Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорожане возле своих домов после ракетного обстрела города Гянджа.
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Горожане возле своих домов после ракетного обстрела города Гянджа.
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Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
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Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт
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Горожане возле своих домов после ракетного обстрела города Гянджа.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.