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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580980893.html
В Кремле сожалеют, что Баку и Ереван не соблюдают соглашения по Карабаху
Москва делает все возможное для вывода ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, альтернативы мирному урегулированию нет, заявил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:03
2020-10-22T13:07
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> делает все возможное для вывода ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> в политико-дипломатическое русло, альтернативы мирному урегулированию нет, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он подчеркнул что Россия намерена и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта. В Кремле с сожалением констатируют, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> пока не соблюдают московские договоренности по Карабаху, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у России не получилось урегулировать кризис в Карабахе и что без Турции проблему решить нельзя."Что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования - это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта. Участников конфликта двое - это Азербайджан и Армения. И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах возможно только с согласия двух сторон", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
сша
армения
нагорный карабах
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сша, армения, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире

В Кремле сожалеют, что Баку и Ереван не соблюдают соглашения по Карабаху

13:03 22.10.2020 (обновлено: 13:07 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва делает все возможное для вывода ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, альтернативы мирному урегулированию нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия делала и делает все возможное для того, чтобы вывезти нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул что Россия намерена и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта.
В Кремле с сожалением констатируют, что Армения и Азербайджан пока не соблюдают московские договоренности по Карабаху, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у России не получилось урегулировать кризис в Карабахе и что без Турции проблему решить нельзя.
"Пока действительно нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, о гуманитарной паузе соблюдаются. К сожалению, они не соблюдаются сторонами", - сказал Песков, комментируя заявления вице-президента Турции.
"Что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования - это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта. Участников конфликта двое - это Азербайджан и Армения. И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах возможно только с согласия двух сторон", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСШААрменияНагорный КарабахДмитрий ПесковВ мире
 
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