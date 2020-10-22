В Кремле сожалеют, что Баку и Ереван не соблюдают соглашения по Карабаху
13:03 22.10.2020 (обновлено: 13:07 22.10.2020)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва делает все возможное для вывода ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, альтернативы мирному урегулированию нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия делала и делает все возможное для того, чтобы вывезти нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул что Россия намерена и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта.
В Кремле с сожалением констатируют, что Армения и Азербайджан пока не соблюдают московские договоренности по Карабаху, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
19 октября, 08:00"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у России не получилось урегулировать кризис в Карабахе и что без Турции проблему решить нельзя.
"Пока действительно нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, о гуманитарной паузе соблюдаются. К сожалению, они не соблюдаются сторонами", - сказал Песков, комментируя заявления вице-президента Турции.
"Что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования - это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта. Участников конфликта двое - это Азербайджан и Армения. И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах возможно только с согласия двух сторон", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.