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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580923410.html
В ГД рассказали о возможной реакции России на ситуацию вокруг Карабаха
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН не... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:00
2020-10-22T17:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
нагорный карабах
госдума рф
снг
константин затулин
турция
азербайджан
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Первый заместитель председателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, евразийской интеграции и связям с соотечественниками <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a> в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> не исключил, что одним из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе может стать высадка десанта.По словам депутата, мир в регионе нарушили Азербайджан и Турция, поэтому им следует напомнить, какое государство остается лидером на постсоветском пространстве. При этом он признался, что не уверен, как именно должна поступить Москва, но среди возможных вариантов назвал и десантную операцию.Он добавил, что, если потребуется, Россия должна объяснить Грузии, что "через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению".Депутат подчеркнул, что это вынужденное решение."Потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", — отметил он.Кроме того, Затулин согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего, что из-за действий Азербайджана конфликт пока не имеет дипломатического решения, а также выразил сожаление по поводу того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России."Поэтому отчасти можно подтвердить то, что было сказано Пашиняном. &lt;…&gt; Мы теперь видим, что азербайджанская сторона меняет позицию и выступает за переговоры. При этом продолжая наступление и кулуарно выдвигая неприемлемые требования. Но внешне это выглядит проявлением миролюбия", — считает Затулин.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов. Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Десятого октября вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако в тот же день обе стороны снова стали обвинять друг друга в обстрелах. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922154.html
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html
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нагорный карабах
турция
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, госдума рф, снг, константин затулин, турция, азербайджан, армения, в мире

В ГД рассказали о возможной реакции России на ситуацию вокруг Карабаха

02:00 22.10.2020 (обновлено: 17:24 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкТоржественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН не исключил, что одним из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе может стать высадка десанта.
По словам депутата, мир в регионе нарушили Азербайджан и Турция, поэтому им следует напомнить, какое государство остается лидером на постсоветском пространстве. При этом он признался, что не уверен, как именно должна поступить Москва, но среди возможных вариантов назвал и десантную операцию.

"В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорнокарабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады", — перечислил Затулин.

Он добавил, что, если потребуется, Россия должна объяснить Грузии, что "через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению".
Депутат подчеркнул, что это вынужденное решение.
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"Потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", — отметил он.
Кроме того, Затулин согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего, что из-за действий Азербайджана конфликт пока не имеет дипломатического решения, а также выразил сожаление по поводу того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России.
"Поэтому отчасти можно подтвердить то, что было сказано Пашиняном. <…> Мы теперь видим, что азербайджанская сторона меняет позицию и выступает за переговоры. При этом продолжая наступление и кулуарно выдвигая неприемлемые требования. Но внешне это выглядит проявлением миролюбия", — считает Затулин.
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Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Десятого октября вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако в тот же день обе стороны снова стали обвинять друг друга в обстрелах. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахГосдума РФСНГКонстантин ЗатулинТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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