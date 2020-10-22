https://ria.ru/20201022/karabakh-1580923410.html

В ГД рассказали о возможной реакции России на ситуацию вокруг Карабаха

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН не... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T02:00

2020-10-22T02:00

2020-10-22T17:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

госдума рф

снг

константин затулин

турция

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Первый заместитель председателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, евразийской интеграции и связям с соотечественниками <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a> в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> не исключил, что одним из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе может стать высадка десанта.По словам депутата, мир в регионе нарушили Азербайджан и Турция, поэтому им следует напомнить, какое государство остается лидером на постсоветском пространстве. При этом он признался, что не уверен, как именно должна поступить Москва, но среди возможных вариантов назвал и десантную операцию.Он добавил, что, если потребуется, Россия должна объяснить Грузии, что "через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению".Депутат подчеркнул, что это вынужденное решение."Потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", — отметил он.Кроме того, Затулин согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего, что из-за действий Азербайджана конфликт пока не имеет дипломатического решения, а также выразил сожаление по поводу того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России."Поэтому отчасти можно подтвердить то, что было сказано Пашиняном. <…> Мы теперь видим, что азербайджанская сторона меняет позицию и выступает за переговоры. При этом продолжая наступление и кулуарно выдвигая неприемлемые требования. Но внешне это выглядит проявлением миролюбия", — считает Затулин.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов. Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Десятого октября вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако в тот же день обе стороны снова стали обвинять друг друга в обстрелах. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922154.html

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, госдума рф, снг, константин затулин, турция, азербайджан, армения, в мире