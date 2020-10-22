https://ria.ru/20201022/immunitet-1580990758.html

Эпидемиолог назвал условие для формирования популяционного иммунитета

Популяционный иммунитет к COVID-19 у россиян еще формируется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:36

2020-10-22T13:36

2020-10-22T13:36

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Популяционный иммунитет к COVID-19 у россиян еще формируется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>."На сегодняшний день правильнее говорить, что он формируется. Для формирования иммунитета у переболевшего необходимо как минимум 1-1,5 месяца", - сказал он в интервью порталу <a href="https://стопкоронавирус.рф/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>, отвечая на вопрос о том, сформировался ли у россиян популяционный иммунитет к COVID.Он уточнил, что для формирования популяционного иммунитета необходимо еще больше времени, чтобы не было эпидемии, иммунная прослойка должна составлять 60-70%, чтобы не было повышенной заболеваемости - 90%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://стопкоронавирус.рф/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/immunitet-1580981282.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество