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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/immunitet-1580990758.html
Эпидемиолог назвал условие для формирования популяционного иммунитета
Популяционный иммунитет к COVID-19 у россиян еще формируется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:36
2020-10-22T13:36
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Популяционный иммунитет к COVID-19 у россиян еще формируется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>."На сегодняшний день правильнее говорить, что он формируется. Для формирования иммунитета у переболевшего необходимо как минимум 1-1,5 месяца", - сказал он в интервью порталу <a href="https://стопкоронавирус.рф/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>, отвечая на вопрос о том, сформировался ли у россиян популяционный иммунитет к COVID.Он уточнил, что для формирования популяционного иммунитета необходимо еще больше времени, чтобы не было эпидемии, иммунная прослойка должна составлять 60-70%, чтобы не было повышенной заболеваемости - 90%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://стопкоронавирус.рф/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201022/immunitet-1580981282.html
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Эпидемиолог назвал условие для формирования популяционного иммунитета

13:36 22.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Популяционный иммунитет к COVID-19 у россиян еще формируется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
"На сегодняшний день правильнее говорить, что он формируется. Для формирования иммунитета у переболевшего необходимо как минимум 1-1,5 месяца", - сказал он в интервью порталу стопкоронавирус.рф, отвечая на вопрос о том, сформировался ли у россиян популяционный иммунитет к COVID.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
13:05Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог не исключил формирование долгосрочного иммунитета к COVID-19
Он уточнил, что для формирования популяционного иммунитета необходимо еще больше времени, чтобы не было эпидемии, иммунная прослойка должна составлять 60-70%, чтобы не было повышенной заболеваемости - 90%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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