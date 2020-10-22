https://ria.ru/20201022/immunitet-1580981282.html

Эпидемиолог не исключил формирование долгосрочного иммунитета к COVID-19

Есть предпосылки к тому, что иммунитет к COVID-19 у переболевших и после вакцины будет долгосрочным, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:05

2020-10-22T13:05

2020-10-22T13:17

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Есть предпосылки к тому, что иммунитет к COVID-19 у переболевших и после вакцины будет долгосрочным, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Отвечая на вопрос о том, будет ли иммунитет после прививки "ЭпиВакКорона", которую разработал Центр "Вектор", долгосрочным или будет необходимо прививаться ежегодно, как от гриппа, Тотолян отметил, что ежегодная прививка от гриппа обусловлена его высокой изменчивостью. Этого не наблюдается в отношении SARS CoV-2."Таким образом, есть все предпосылки к тому, что иммунитет (как приобретенный естественным путем, так и поствакцинальный) должен быть долгосрочным", - сказал Тотолян в интервью порталу <a href="https://стопкоронавирус.рф/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.Он уточнил, что, по имеющимся данным, у переболевших антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев. Это максимальный имеющийся срок наблюдений. У пятой части переболевших (20%) наблюдается снижение антител до недоступных для диагностических тест-систем значений."Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются "клетки памяти" и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом", - уточнил Тотолян.Он также добавил, что при бессимптомном течении заболевания выработка антител также есть, но они носят не стойкий характер и могут не определяться уже через 1-1,5 месяца. "В связи с этим крайне важным вопросом является изучение клеточного иммунитета у этих лиц и поиск ответа на вопрос: формируется ли у них клеточный иммунитет или нет?" - пояснил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201021/covid-1580830339.html

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580705332.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество