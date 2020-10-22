Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201022/genotsid-1580994601.html
Родные убитых в 1942 году на Жестяной Горке участвуют в суде о геноциде
Шестеро родственников убитых в 1942 году в нацистском лагере на Жестяной Горке Новгородской области заявлены как заинтересованные лица в первом российском... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:46
2020-10-22T13:46
75 лет великой победы
жестяная горка
без срока давности
новгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155793/07/1557930762_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_724b9cd7fce079acd78fdbbd420cdcdc.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости</strong>. Шестеро родственников убитых в 1942 году в нацистском лагере на <a href="http://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka/" target="_blank" data-auto="true">Жестяной Горке</a> <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> заявлены как заинтересованные лица в первом российском судебном деле о признании преступлений тех лет геноцидом."Хасанова, Изотова, Свободный и Федорова, Российская, Романова являются заинтересованными лицами в деле и могут принимать участие в процессе", - объявила судья Солецкого районного суда Новгородской области Марина Малышева. Прямая трансляция идет на <a href="http://solecky.nvg.sudrf.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте суда</a>.Как сообщила суду Галина Романова, она племянница Павла Васильевича Семенова, который в 17 лет, по воспоминаниям его матери, связался с партизанами, зарывал винтовки и патроны в землю, а потом его сдали немцам."Приехал немец на кобыле, привязал его к ней и ускакал на Жестяную Горку, вспоминала его мама. Она потом часто туда ходила, к лагерю этому, но ей никто ничего не сказал. Больше мы ничего не знаем", - сообщила Романова.Вера Федорова рассказала, что, по воспоминаниям очевидцев, ее деда убили за связь с партизанами на глазах всей деревни: привязали бикфордов шнур, подожгли его и заставили бежать, после чего он подорвался и его разорвало на части.Судья постановила, что после объявленного перерыва сегодня будут допрошены свидетели по делу, после чего будут исследованы письменные доказательства.Как сообщалось, в 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских, которые летом этого года были тут захоронены.По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала <a href="http://ria.ru/person_kurt-herzog/" target="_blank" data-auto="true">Курта Херцога</a>, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Вместе с тем исполнители к ответственности за это так и не привлекались.В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными. Согласно экспертизе, эти удары не могли быть ранениями, полученными в бою, а были причинены специально. Также фрагменты костей с переломами, найденные при раскопках, говорят о том, что люди подвергались жестоким пыткам.
https://ria.ru/20200605/1572518223.html
https://ria.ru/20190827/1557936677.html
https://ria.ru/20200318/1568765618.html
жестяная горка
новгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сергей Килессо о зверствах карателей и захоронении 50 детей
Сергей Килессо о зверствах карателей и захоронении 50 детей
2020-10-22T13:46
true
PT0M44S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155793/07/1557930762_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_f96031cb61e253a74907ea50d00953d3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жестяная горка, без срока давности, новгородская область, общество

Родные убитых в 1942 году на Жестяной Горке участвуют в суде о геноциде

13:46 22.10.2020
 
© РИА НовостиДом, в котором в годы ВОВ размещался штаб латвийских карателей
Дом, в котором в годы ВОВ размещался штаб латвийских карателей - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Шестеро родственников убитых в 1942 году в нацистском лагере на Жестяной Горке Новгородской области заявлены как заинтересованные лица в первом российском судебном деле о признании преступлений тех лет геноцидом.
"Хасанова, Изотова, Свободный и Федорова, Российская, Романова являются заинтересованными лицами в деле и могут принимать участие в процессе", - объявила судья Солецкого районного суда Новгородской области Марина Малышева. Прямая трансляция идет на сайте суда.
Памятник Тысячелетие России на территории Новгородского Кремля, разрушенный фашистскими захватчиками - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 13:4775 лет Великой Победы
Конвейер смерти: раскрыты подробности зверств нацистов на Новгородчине
Как сообщила суду Галина Романова, она племянница Павла Васильевича Семенова, который в 17 лет, по воспоминаниям его матери, связался с партизанами, зарывал винтовки и патроны в землю, а потом его сдали немцам.
"Приехал немец на кобыле, привязал его к ней и ускакал на Жестяную Горку, вспоминала его мама. Она потом часто туда ходила, к лагерю этому, но ей никто ничего не сказал. Больше мы ничего не знаем", - сообщила Романова.
Вера Федорова рассказала, что, по воспоминаниям очевидцев, ее деда убили за связь с партизанами на глазах всей деревни: привязали бикфордов шнур, подожгли его и заставили бежать, после чего он подорвался и его разорвало на части.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей - РИА Новости, 1920, 27.08.2019
27 августа 2019, 08:13
В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
Судья постановила, что после объявленного перерыва сегодня будут допрошены свидетели по делу, после чего будут исследованы письменные доказательства.
Как сообщалось, в 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских, которые летом этого года были тут захоронены.
По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.
Марш ветеранов СС в Риге - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта, 10:05
Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС
Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Вместе с тем исполнители к ответственности за это так и не привлекались.
В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.
Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными. Согласно экспертизе, эти удары не могли быть ранениями, полученными в бою, а были причинены специально. Также фрагменты костей с переломами, найденные при раскопках, говорят о том, что люди подвергались жестоким пыткам.
 
75 лет Великой ПобедыЖестяная ГоркаБез срока давностиНовгородская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
23:48Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ
23:46В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Петровы против России"
Лента новостейМолния