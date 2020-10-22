https://ria.ru/20201022/genotsid-1580994601.html

Родные убитых в 1942 году на Жестяной Горке участвуют в суде о геноциде

Шестеро родственников убитых в 1942 году в нацистском лагере на Жестяной Горке Новгородской области заявлены как заинтересованные лица в первом российском... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:46

2020-10-22T13:46

2020-10-22T13:46

75 лет великой победы

жестяная горка

без срока давности

новгородская область

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости</strong>. Шестеро родственников убитых в 1942 году в нацистском лагере на <a href="http://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka/" target="_blank" data-auto="true">Жестяной Горке</a> <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> заявлены как заинтересованные лица в первом российском судебном деле о признании преступлений тех лет геноцидом."Хасанова, Изотова, Свободный и Федорова, Российская, Романова являются заинтересованными лицами в деле и могут принимать участие в процессе", - объявила судья Солецкого районного суда Новгородской области Марина Малышева. Прямая трансляция идет на <a href="http://solecky.nvg.sudrf.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте суда</a>.Как сообщила суду Галина Романова, она племянница Павла Васильевича Семенова, который в 17 лет, по воспоминаниям его матери, связался с партизанами, зарывал винтовки и патроны в землю, а потом его сдали немцам."Приехал немец на кобыле, привязал его к ней и ускакал на Жестяную Горку, вспоминала его мама. Она потом часто туда ходила, к лагерю этому, но ей никто ничего не сказал. Больше мы ничего не знаем", - сообщила Романова.Вера Федорова рассказала, что, по воспоминаниям очевидцев, ее деда убили за связь с партизанами на глазах всей деревни: привязали бикфордов шнур, подожгли его и заставили бежать, после чего он подорвался и его разорвало на части.Судья постановила, что после объявленного перерыва сегодня будут допрошены свидетели по делу, после чего будут исследованы письменные доказательства.Как сообщалось, в 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских, которые летом этого года были тут захоронены.По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала <a href="http://ria.ru/person_kurt-herzog/" target="_blank" data-auto="true">Курта Херцога</a>, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Вместе с тем исполнители к ответственности за это так и не привлекались.В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными. Согласно экспертизе, эти удары не могли быть ранениями, полученными в бою, а были причинены специально. Также фрагменты костей с переломами, найденные при раскопках, говорят о том, что люди подвергались жестоким пыткам.

https://ria.ru/20200605/1572518223.html

https://ria.ru/20190827/1557936677.html

https://ria.ru/20200318/1568765618.html

жестяная горка

новгородская область

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Сергей Килессо о зверствах карателей и захоронении 50 детей Сергей Килессо о зверствах карателей и захоронении 50 детей 2020-10-22T13:46 true PT0M44S

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жестяная горка, без срока давности, новгородская область, общество