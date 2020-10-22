https://ria.ru/20201022/eks-deputat-1580927762.html

Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным экс-депутата Заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания"... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T05:31

2020-10-22T05:31

2020-10-22T12:54

дальний восток

российская академия наук

генеральная прокуратура рф

дальневосточная энергетическая компания

владивосток

происшествия

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Экс-депутат получил 2,5 года колонии за крупное хищение

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости.</strong> Фрунзенский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> признал виновным экс-депутата Заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточная энергетическая компания</a>" Виктора Милуша в присвоении средств в крупном размере и назначил ему 2,5 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.Экс-депутат Законодательного собрания Приморья, бывший исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был арестован 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Позже Милушу заменили арест на залог. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, фигурант в ‪2009-2016‬ годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Согласно информации на сайте суда, в деле Милуша — два эпизода по части 4 статьи 160 УК "Присвоение или растрата".По его словам, Милуш взят под стражу в зале суда.По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "Подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в ‪2012-2013‬ годах занимал пост заместителя министра по развитию <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. До этого работал генеральным директором ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_RAO_EHnergeticheskie_sistemy_Vostoka/" target="_blank" data-auto="true">РАО ЭС Востока</a>", в состав которого входит ДЭК.

https://ria.ru/20200924/moshennichestvo-1577723749.html

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дальний восток, российская академия наук, генеральная прокуратура рф, дальневосточная энергетическая компания, владивосток, происшествия