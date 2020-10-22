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https://ria.ru/20201022/eks-deputat-1580927762.html
Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным экс-депутата Заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания"... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T05:31
2020-10-22T12:54
дальний восток
российская академия наук
генеральная прокуратура рф
дальневосточная энергетическая компания
владивосток
происшествия
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Экс-депутат получил 2,5 года колонии за крупное хищение
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости.</strong> Фрунзенский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> признал виновным экс-депутата Заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточная энергетическая компания</a>" Виктора Милуша в присвоении средств в крупном размере и назначил ему 2,5 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.Экс-депутат Законодательного собрания Приморья, бывший исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был арестован 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Позже Милушу заменили арест на залог. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, фигурант в ‪2009-2016‬ годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Согласно информации на сайте суда, в деле Милуша — два эпизода по части 4 статьи 160 УК "Присвоение или растрата".По его словам, Милуш взят под стражу в зале суда.По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "Подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в ‪2012-2013‬ годах занимал пост заместителя министра по развитию <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. До этого работал генеральным директором ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_RAO_EHnergeticheskie_sistemy_Vostoka/" target="_blank" data-auto="true">РАО ЭС Востока</a>", в состав которого входит ДЭК.
https://ria.ru/20200924/moshennichestvo-1577723749.html
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дальний восток, российская академия наук, генеральная прокуратура рф, дальневосточная энергетическая компания, владивосток, происшествия

Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей

05:31 22.10.2020 (обновлено: 12:54 22.10.2020)
 
© Фото : Законодательное Собрание Приморского краяВиктор Милуш
Виктор Милуш - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Законодательное Собрание Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным экс-депутата Заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктора Милуша в присвоении средств в крупном размере и назначил ему 2,5 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экс-депутат Законодательного собрания Приморья, бывший исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был арестован 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Позже Милушу заменили арест на залог. По данным Генпрокуратуры, фигурант в ‪2009-2016‬ годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Согласно информации на сайте суда, в деле Милуша — два эпизода по части 4 статьи 160 УК "Присвоение или растрата".

"Назначено два года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", — сказал собеседник.

По его словам, Милуш взят под стражу в зале суда.
По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "Подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в ‪2012-2013‬ годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.
Город Казань. Слева - стела Хоррият, на первом плане внизу - церковь святой Евдокии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Дальний ВостокРоссийская академия наукГенеральная прокуратура РФДальневосточная энергетическая компанияВладивостокПроисшествия
 
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