Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей
05:31 22.10.2020 (обновлено: 12:54 22.10.2020)
© Фото : Законодательное Собрание Приморского краяВиктор Милуш
© Фото : Законодательное Собрание Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным экс-депутата Заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктора Милуша в присвоении средств в крупном размере и назначил ему 2,5 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экс-депутат Законодательного собрания Приморья, бывший исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был арестован 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Позже Милушу заменили арест на залог. По данным Генпрокуратуры, фигурант в 2009-2016 годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Согласно информации на сайте суда, в деле Милуша — два эпизода по части 4 статьи 160 УК "Присвоение или растрата".
"Назначено два года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", — сказал собеседник.
По его словам, Милуш взят под стражу в зале суда.
По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "Подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.
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