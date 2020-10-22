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Корабль с возвращающимся с МКС экипажем начал торможение
Корабль "Союз МС-16", возвращающийся с Международной космической станции с двумя россиянами и одним американцем, включил двигательную установку на торможение. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T05:15
2020-10-22T05:15
хочу стать космонавтом
иван вагнер
россия
крис кэссиди
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
москва
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Корабль "Союз МС-16", возвращающийся с <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> с двумя россиянами и одним американцем, включил двигательную установку на торможение.Корабль с россиянами <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолием Иванишиным</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a>, и американцем <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крисом Кэссиди</a> отстыковался от МКС в 2.32 мск. Вскоре после торможения корабль должен будет разделиться на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытает перегрузки порядка 4g.В атмосферу <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> спускаемый аппарат должен войти в 5.32 мск, а еще через 8 минут придет команда на ввод основного парашюта. Посадка ожидается в 5.55 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>.Накануне космонавт Юрий Гидзенко сообщил, что в районе приземления экипаж "Союза МС-16" ожидает прохладная погода и ветер до 18 метров в секунду, поэтому космонавтов в корабле может "поболтать" при спуске на парашюте, а сам "Союз МС-16" после посадки может немного "потащить".В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> компании SpaceX <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
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россия
земля
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иван вагнер, россия, крис кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин, москва, казахстан

Корабль с возвращающимся с МКС экипажем начал торможение

05:15 22.10.2020
 
© Фото : РоскосмосПилотируемый корабль "Союз МС"
Пилотируемый корабль Союз МС - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Корабль "Союз МС-16", возвращающийся с Международной космической станции с двумя россиянами и одним американцем, включил двигательную установку на торможение.
"В 05.00.51 мск штатно прошла команда на включение двигателя корабля "СоюзМС16" на торможение, он проработал более 4,5 минут", - говорится в Telegram-канале "Роскосмоса".
Корабль с россиянами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером, и американцем Крисом Кэссиди отстыковался от МКС в 2.32 мск. Вскоре после торможения корабль должен будет разделиться на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытает перегрузки порядка 4g.
В атмосферу Земли спускаемый аппарат должен войти в 5.32 мск, а еще через 8 минут придет команда на ввод основного парашюта. Посадка ожидается в 5.55 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
Накануне космонавт Юрий Гидзенко сообщил, что в районе приземления экипаж "Союза МС-16" ожидает прохладная погода и ветер до 18 метров в секунду, поэтому космонавтов в корабле может "поболтать" при спуске на парашюте, а сам "Союз МС-16" после посадки может немного "потащить".
В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 23:45
Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
 
Хочу стать космонавтомИван ВагнерРоссияКрис КэссидиЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий ИванишинМоскваКазахстан
 
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