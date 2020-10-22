В городе Дно назвали лидерство в рейтинге использования мата ерундой
© Фото : A.SavinВокзал города Дно Псковской области
© Фото : A.Savin
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Депутаты города Дно Псковской области усомнились в его лидерстве в рейтинге использования нецензурных слов местным населением, выразив уверенность, что здесь "ругаются не больше, чем во всей стране".
Digital-агентство "Интериум" в среду опубликовало в соцсетях ежегодный рейтинг частоты использования нецензурных слов пользователями интернета из различных городов России. Лидерство в этом рейтинге второй год принадлежит городу Дно, который с большим отрывом обошел Краснодар, Москву, Калининград и Петербург, замыкающий первую пятерку. Эксперты проанализировали частоту упоминаний четырех наиболее распространенных вариаций нецензурных слов в социальных сетях, на форумах, в блогах и мессенджерах за первую неделю октября, сравнив ее с аналогичным периодом 2019 года.
"Я сомневаюсь в результатах этого рейтинга… Можно предположить, что не все пользователи интернета, которые указывают Дно в качестве места жительства, действительно здесь живут. Просто название города само по себе говорящее", - рассказал РИА Новости депутат Дновского городского поселения Алексей Михайлов.
С ним согласен и депутат Геннадия Яружный.
"Это ерунда. Нечего позорить наш город. Здесь обсценную лексику используют не больше, чем во всей стране и ближнем зарубежье", - считает он.
Собеседник агентства добавил, что Дно – небольшой красивый город с доброжелательными людьми. При этом его название провоцирует шутки и интернет-мемы на тему беспросветного существования.