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В городе Дно назвали лидерство в рейтинге использования мата ерундой
Депутаты города Дно Псковской области усомнились в его лидерстве в рейтинге использования нецензурных слов местным населением, выразив уверенность, что здесь... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:59
2020-10-22T17:59
россия
москва
псковская область
калининград
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Депутаты города Дно <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> усомнились в его лидерстве в рейтинге использования нецензурных слов местным населением, выразив уверенность, что здесь "ругаются не больше, чем во всей стране".Digital-агентство "Интериум" в среду опубликовало в соцсетях ежегодный рейтинг частоты использования нецензурных слов пользователями интернета из различных городов России. Лидерство в этом рейтинге второй год принадлежит городу Дно, который с большим отрывом обошел <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербург</a>, замыкающий первую пятерку. Эксперты проанализировали частоту упоминаний четырех наиболее распространенных вариаций нецензурных слов в социальных сетях, на форумах, в блогах и мессенджерах за первую неделю октября, сравнив ее с аналогичным периодом 2019 года.С ним согласен и депутат Геннадия Яружный.Собеседник агентства добавил, что Дно – небольшой красивый город с доброжелательными людьми. При этом его название провоцирует шутки и интернет-мемы на тему беспросветного существования.
https://ria.ru/20200621/1573246891.html
https://ria.ru/20201012/deputat-1579495970.html
россия
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россия, москва, псковская область, калининград, общество

В городе Дно назвали лидерство в рейтинге использования мата ерундой

17:59 22.10.2020
 
© Фото : A.SavinВокзал города Дно Псковской области
Вокзал города Дно Псковской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : A.Savin
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Депутаты города Дно Псковской области усомнились в его лидерстве в рейтинге использования нецензурных слов местным населением, выразив уверенность, что здесь "ругаются не больше, чем во всей стране".
Digital-агентство "Интериум" в среду опубликовало в соцсетях ежегодный рейтинг частоты использования нецензурных слов пользователями интернета из различных городов России. Лидерство в этом рейтинге второй год принадлежит городу Дно, который с большим отрывом обошел Краснодар, Москву, Калининград и Петербург, замыкающий первую пятерку. Эксперты проанализировали частоту упоминаний четырех наиболее распространенных вариаций нецензурных слов в социальных сетях, на форумах, в блогах и мессенджерах за первую неделю октября, сравнив ее с аналогичным периодом 2019 года.
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"Я сомневаюсь в результатах этого рейтинга… Можно предположить, что не все пользователи интернета, которые указывают Дно в качестве места жительства, действительно здесь живут. Просто название города само по себе говорящее", - рассказал РИА Новости депутат Дновского городского поселения Алексей Михайлов.

С ним согласен и депутат Геннадия Яружный.

"Это ерунда. Нечего позорить наш город. Здесь обсценную лексику используют не больше, чем во всей стране и ближнем зарубежье", - считает он.

Собеседник агентства добавил, что Дно – небольшой красивый город с доброжелательными людьми. При этом его название провоцирует шутки и интернет-мемы на тему беспросветного существования.
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