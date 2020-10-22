https://ria.ru/20201022/dno-1581054115.html

В городе Дно назвали лидерство в рейтинге использования мата ерундой

Депутаты города Дно Псковской области усомнились в его лидерстве в рейтинге использования нецензурных слов местным населением, выразив уверенность, что здесь... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:59

2020-10-22T17:59

2020-10-22T17:59

россия

москва

псковская область

калининград

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Депутаты города Дно <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> усомнились в его лидерстве в рейтинге использования нецензурных слов местным населением, выразив уверенность, что здесь "ругаются не больше, чем во всей стране".Digital-агентство "Интериум" в среду опубликовало в соцсетях ежегодный рейтинг частоты использования нецензурных слов пользователями интернета из различных городов России. Лидерство в этом рейтинге второй год принадлежит городу Дно, который с большим отрывом обошел <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербург</a>, замыкающий первую пятерку. Эксперты проанализировали частоту упоминаний четырех наиболее распространенных вариаций нецензурных слов в социальных сетях, на форумах, в блогах и мессенджерах за первую неделю октября, сравнив ее с аналогичным периодом 2019 года.С ним согласен и депутат Геннадия Яружный.Собеседник агентства добавил, что Дно – небольшой красивый город с доброжелательными людьми. При этом его название провоцирует шутки и интернет-мемы на тему беспросветного существования.

https://ria.ru/20200621/1573246891.html

https://ria.ru/20201012/deputat-1579495970.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, псковская область, калининград, общество