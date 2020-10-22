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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201022/detsad-1580961569.html
КЧР в 2021 году ликвидирует очереди в детсады для детей до трех лет
РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:38
2020-10-22T11:38
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 22 окт - РИА Новости</strong>. В 2021 году власти Карачаево-Черкесии намерены полностью ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения для детей̆ в возрасте до трех лет, сообщил глава республики <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a><strong>.</strong>Очереди для детей с 3 до 7 лет в Карачаево-Черкесии, по словам главы региона, уже ликвидированы. В 2021 году власти планируют создать в общей сложности 1020 мест в детсадах."В этом году в республиканской столице уже построены семь новых ясельных корпусов – для малышей до 3 лет. Строительные работы по возведению комфортных дошкольных учреждений сегодня активно ведутся в городе Теберде, в Карачаевском городском округе и в трех района КЧР. До конца года начнется строительство детсада в густонаселенном микрорайоне города Усть-Джегута", - сообщил Темрезов.Глава КЧР отметил, что все 13 дошкольных учреждений строятся в рамках реализации проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования" нацпроекта "Демография".
https://ria.ru/20201019/zhile-1580518722.html
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рашид темрезов

КЧР в 2021 году ликвидирует очереди в детсады для детей до трех лет

11:38 22.10.2020
 
© РИА Новости / Денис АбрамовГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЧЕРКЕССК, 22 окт - РИА Новости. В 2021 году власти Карачаево-Черкесии намерены полностью ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения для детей̆ в возрасте до трех лет, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Очереди для детей с 3 до 7 лет в Карачаево-Черкесии, по словам главы региона, уже ликвидированы. В 2021 году власти планируют создать в общей сложности 1020 мест в детсадах.
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19 октября, 17:04Карачаево-Черкесская Республика
Программа переселения из аварийного жилья в КЧР завершится досрочно
"В этом году в республиканской столице уже построены семь новых ясельных корпусов – для малышей до 3 лет. Строительные работы по возведению комфортных дошкольных учреждений сегодня активно ведутся в городе Теберде, в Карачаевском городском округе и в трех района КЧР. До конца года начнется строительство детсада в густонаселенном микрорайоне города Усть-Джегута", - сообщил Темрезов.
Глава КЧР отметил, что все 13 дошкольных учреждений строятся в рамках реализации проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования" нацпроекта "Демография".
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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